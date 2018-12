F1 – Novità aerodinamiche 2019 | Ross Brawn sulle ali anteriori e posteriori | “potremo

sportfair

: M-Sport: 2 sole Fiesta nel 2019, ma punterà su novità aerodinamiche e di motore - WRC News - infoitsport : M-Sport: 2 sole Fiesta nel 2019, ma punterà su novità aerodinamiche e di motore - WRC News - Motorsport_IT : #WRC | @MSportLtd: 2 sole Fiesta nel 2019, ma si punterà su novità aerodinamiche e di motore - rally_timing : M-Sport: 2 sole Fiesta nel 2019, ma punterà su novità aerodinamiche e di motore #rally #news -

(Di venerdì 14 dicembre 2018), managing director della F1, parla dei cambiamenti aerodinamici delle monoposto in vista della pima stagione: il parere del britanniconuove aliI cambiamenti che le monoposto subiranno dalla pima stagione del campionato mondiale di Formula Uno lasciano qualche perplessità tra i meccanici e gli ingegneri delle varie scuderie del Circus. In particolar modo, ad ‘agitare i sonni’ degli addetti ai lavori sono le nuove ali, che si potranno montare dalsu Mercedes, Ferrari&Company. Secondo molti infatti queste innovazioni non garantirebbero un’agevolazione per i piloti nei sorpassi in pista, primo obiettivo di chi questi cambiamenti li ha voluti per rendere più spettacolare ed avvincente il campionato di Formula Uno., managing director della F1, al sito web ufficiale della F1 ...