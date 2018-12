Aumenta il debito

Quando le pensioni generose Aumenta no il debito : E tuttavia, nonostante un decennio di grandi riforme, Quando l'euro partì, nel 1999, il processo di convergenza dell'economia italiana non era ancora completato. Persistevano, e ancora persistono, ...

Manovra - nuove critiche all'Italia : 'Stabilità fiscale prima di tutto'. M5S : 'Debito Aumentato con austerità' : Il dibattito sul futuro dell'Europa tenuto nel convegno di Eunews conferma la diversità delle scuole di pensiero. Gros , Ceps, : 'Se la giustizia sociale non gode di adeguati finanziamenti, l'economia ne risente". Castaldo , 5 Stelle, : 'Problemi non sono solo nazionali'