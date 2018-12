Windows 10 on ARM | Qualcomm conferma la non-emulazione dei programmi a 64bit

Firefox : in arrivo una versione per Windows 10 on ARM : Windows 10 on ARM sta continuando a crescere gradualmente e ad acquisire la sua fetta di mercato grazie anche ai notevoli investimenti ma, sul fronte dei browser disponibili, c’è ancora molto da fare. Attualmente, infatti, l’edizione di Windows 1o dedicata ai PC con a bordo i moderni processori Snapdragon risulta compatibile solo ed esclusivamente con Microsoft Edge limitando agli utenti la possibilità di optare per un browser ...

Windows 10 on ARM : Qualcomm svela lo Snapdragon 8cx - il primo processore a 7nm per PC : Qualcomm ha annunciato, con un po’ di sorpresa, il nuovo Snapdragon 8cx. Si tratta del processore più potente mai realizzato per Windows 10 on ARM e, come lo ha definito la stessa casa produttrice, è davvero “extreme”. Il chip non andrà a sostituire l’attuale Snapdragon 850 presentato soltanto pochi mesi fa bensì lo affiancherà come prodotto TOP di gamma di fascia più alta. Assisteremo, quindi, al lancio di device con a ...

Windows 10 on ARM : in arrivo il porting di Google Chrome : [Aggiornamento1 23/11/2018] Secondo le ultimissime informazioni trapelate in rete, sembra che Microsoft e Google stiano lavorando insieme per sviluppare il porting ARM di Chrome sullo store di Windows 10. Articolo originale, Windows 10 on ARM si sta piano piano diffondendo grazie soprattutto all’interesse mostrato dagli OEM, fra i quali spicca Samsung che recentemente ha svelato il nuovo Galaxy Book 2. Attualmente ...

Windows 10 on ARM : finalmente in arrivo il supporto ai programmi a 64bit [Agg.1] : [Aggiornamento1 16/11/2018] Microsoft ha ora rilasciato ufficialmente il supporto ai programmi a 64-bit per Windows 10 on ARM. Se siete degli sviluppatori e desiderate sapere ulteriori informazioni a riguardo, potete leggere il comunicato ufficiale del Windows Blog a questo indirizzo. Articolo originale, Windows 10 on ARM, pur essendo molto completo, possiede una grande limitazione che ha convinto molti utenti a non acquistare un ...

Windows 10 on ARM : in arrivo il nuovo e potente Snapdragon 8180 [Rumor] : Secondo alcuni rumor diffusi inizialmente dai colleghi di WinFuture, pare che Qualcomm sia intenzionata a presentare durante il suo evento annuale alle Hawaii un nuovo e potente processore appositamente dedicato ai dispositivi Windows 10 on ARM. Snapdragon 8180 sarebbe (stando alle indiscrezioni) il nome ufficiale del chip che grazie ad alcuni report sembrerebbe essere una CPU octa-core con il supporto alle nuovissime RAM di tipologia LPDDR4X. È ...

