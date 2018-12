Un nuovo concept ci mostra il possibile aspetto di Huawei P30 Pro

Samsung Galaxy S10 in un nuovo concept - mentre Samsung brevetta nuovi metodi di controllo : mentre un noto designer ci mostra come potrebbe essere la fotocamera frontale di Samsung Galaxy S10, scopriamo un brevetto per un particolare sistema di controllo . L'articolo Samsung Galaxy S10 in un nuovo concept , mentre Samsung brevetta nuovi metodi di controllo proviene da TuttoAndroid.

Dead Space si mostra in nuove splendide concept art e sale la voglia per un nuovo capitolo : Di Dead Space 4 avevamo parlato a lungo in un'intervista in compagnia dell'ex creative director Ben Wanat, un'intervista che ha inevitabilmente alimentato diversi rimpianti per un progetto che avrebbe potuto invertire la rotta presa con un Dead Space 3 tutt'altro che pessimo ma che aveva più o meno snaturato alcuni elementi cardine dell'IP creata da Visceral Games.Come sappiamo Visceral Games non esiste più da circa un anno e a meno di sorprese ...