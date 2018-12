Si cerca ancora l’attentatore di Strasburgo

Uomini e Donne anticipazioni : Ursula cerca ancora Armando : Ursula Bennardo non si fida di Sossio Aruta e cerca Armando Incarnato ancora triangoli a Uomini e Donne. Il terzo appuntamento settimanale con il Trono Over vedrà comparire nuovamente al centro dello studio Ursula Bennardo e Sossio Aruta. I due ex racconteranno di essersi visti in settimana e di aver trascorso del tempo insieme. La dama di Taranto però sottolineerà di non aver preso ancora la sua decisione e di aver bisogno di altro tempo per ...

Kenya - si cerca ancora Silvia Romano/ Legami tra militari e sequestratori : l'ombra di al-Shabaab - IlSussidiario.net : Silvia Romano, militare arrestato in Kenya: rapimento ancora senza 'colpevoli', gli inquirenti 'la ragazza è viva'. l'ombra degl al-Shabaab

NBA – Doncic - che talento! Eleganza nei movimenti - poi una tripla pazzesca : il difensore lo sta ancora cercando! [VIDEO] : Luka Doncic autore di una tripla pazzesca nel corso di Dallas Mavericks-Portland Blazers: il talento europeo fa impazzire il marcatore e chiude il match da dietro l’arco Ormai non dovrebbe più essere una novità, ma partita dopo partita, non si può far altro che restare stupiti davanti al talento cristallino di Luka Doncic. La stella slovena, scelta dai Dallas Mavericks allo scorso Draft, sta trascinando la franchigia texana in zona ...

Il Segreto anticipazioni : BASILIO cerca ancora di uccidere ADELA ma… : Nelle prossime settimane a Il Segreto assisteremo ad una particolare “caccia allo stalker”: ADELA (Ruth Llopis) comincerà infatti a ricevere delle epistole anonime contenenti delle minacce ma, almeno in un primo momento, sottovaluterà completamente la situazione. La storyline, di lì a poco, verrà così scandita da veri e propri momenti di tensione! Il Segreto anticipazioni: chi è lo STALKER di ADELA??? Le anticipazioni segnalano che ...

Iliad cerca ancora due tirocinanti per la sede milanese : Iliad Italia ha nuovamente aggiornato la sezione del proprio sito dedicata alle offerte di lavoro. Scopriamo insieme le ultime novità L'articolo Iliad cerca ancora due tirocinanti per la sede milanese proviene da TuttoAndroid.

Ciclismo - i corridori italiani ancora senza contratto per la stagione 2019. Anche Filippo Pozzato in cerca di una squadra : Acquisti, cessioni: il mercato del Ciclismo si è infiammato tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno. Ora ovviamente c’è una fase di stallo verso l’inizio della prossima stagione, quella del 2019: le rose delle squadre World Tour e Professional sono ormai quasi al completo, c’è bisogno solo di risolvere alcune questioni. Per quanto riguarda il Bel Paese sono addirittura undici i corridori che non hanno ...

Voragine sulla Pontina - strada sotto sequestro : si cerca ancora un disperso : Sono in corso le ricerche del 68enne Walter Donà, imprenditore di Terracina inghiottito dalla Voragine che si è aperta sulla...

Elena Ceste : i genitori ancora alla ricerca della verità (VIDEO) : Elena Ceste, una verità mai del tutto scoperta. ancora in carcere il marito Michele Buoninconti, condannato a 30 anni di carcere per il delitto. I genitori della donna di Costigliole d’Asti però vorrebbero ancora conoscere il movente. Perchè Elena Ceste è stata uccisa? Forse per quel presunto tradimento e quell’animo ribelle che il vigile del fuoco ha cercato spesso di piegare al proprio volere? I genitori della vittima a Quarto ...

Uomini e Donne anticipazioni oggi : Gemma cerca ancora Rocco : Gemma Galgani esce con Rocco Fredella a Uomini e Donne Gemma Galgani continuerà a stare con il piede in due staffe a Uomini e Donne. Maria De Filippi tornerà oggi pomeriggio a parlare del Trono Over e delle vicende sentimentali di dame e cavalieri alla ricerca del vero amore. La protagonista del primo appuntamento settimanale di UeD sarà Gemma Galgani. La dama di Torino sarà alle prese con Rocco Fredella e Paolo, il suo nuovo corteggiatore. In ...

Autorità portuale - Cuomo ancora nel comitato. Bando per cercare un esperto : BRINDISI - Il Comune di Brindisi cerca un esperto in materia portuale per sostituire Gianluca Cuomo nelle sedute del comitato portuale, non essendo più l'ingegnere in servizio a Palazzo di città, ...

Casteldaccia - si cerca ancora il medico disperso. La moglie : “Mi ha chiesto aiuto - poi è sparito” : Il dottor Giuseppe Liotta, 40 anni, è disperso dalla notte tra sabato e domenica. La sua auto è stata trovata in una zona di campagna; poco prima di sparire, ha chiesto aiuto alla moglie.Continua a leggere

Sicila - si cerca ancora medico disperso : 8.15 Proseguono le ricerche del medico Giuseppe Liotta, 40 anni, disperso dalla notte tra sabato e domenica. Da Palermo stava raggiungendo l'ospedale di Corleone dove presta servizio quando è stato sorpreso dalla drammatica ondata di maltempo che ha provocato 12 vittime, 9 delle quali in una villa di Casteldaccia, una a Vicari e una coppia di coniugi a Cammarata. L'auto del medico è stata trovata.Le ricerche sono concentrate soprattutto in ...

Lazio - Luis Alberto cerca riscatto. Ma con la Spal sarà ancora panchina : Doppio lavoro per tornare quello di prima nel più breve tempo possibile. Luis Alberto fa gli straordinari per mettere indietro le lancette dell'orologio e ricominciare ad essere il giocatore ...

Real Madrid - arrivano conferme : Solari tecnico ad interim - Florentino cerca ancora un allenatore “top” : Real Madrid ancora alla ricerca di un tecnico che possa sostituire a dovere l’esonerato Lopetegui, Conte sembra essere ancora in corsa Il neo tecnico del Real Madrid, Santiago Solari, farà stasera il suo esordio in panchina in Coppa del Re contro il Melilla ma a livello societario si sta lavorando per trovare un sostituto al ‘traghettatore’ dei blancos dopo l’esonero di Julen Lopetegui; secondo il quotidiano ...