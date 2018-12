Roma | 3 anni e sei mesi a Raffaele Marra per corruzione

Roma - contagiò donne con l'Hiv : condannato a 22 anni : È stato condannato in appello a 22 anni di pena detentiva l'uomo accusato di aver contagiato con l'Hiv 32 donne. Valentino Talluto, questo il suo nome, di 34 anni, era a conoscenza della sua sieropositività e nonostante questo pretendeva dalle partner (inizialmente rigorosamente vergini) che si sono succedute nel tempo di avere rapporti sessuali senza profilattico, contagiandole deliberatamente. Gli episodi si sono succeduti in un periodo ...

Roma - Raffaele Marra condannato a tre anni e sei mesi : L'ex braccio destro di Virginia Raggi, Raffaele Marra, è stato condannato a tre anni e sei mesi per corruzione nell'ambito dell'inchiesta in cui era imputato anche l'imprenditore Sergio Scarpellini, deceduto il 20 novembre scorso. Per l'ex capo del personale in Campidoglio la pm Barbara Zuin aveva chiesto una condanna a quattro anni e mezzo di reclusione. Secondo l'accusa l'ex finanziere avrebbe pagato un immobile venduto dal gruppo Scarpellini ...

Raffaele Marra – ex capo del personale del comune di Roma – è stato condannato a tre anni e sei mesi di carcere per corruzione : Raffaele Marra – ex capo del personale del comune di Roma e considerato molto vicino all’attuale sindaca della città Virginia Raggi – è stato condannato a tre anni e sei mesi di carcere e interdizione dai pubblici uffici per corruzione. Era

Raggi : Roma vicina a Strasburgo - condanniamo atti terrorismo : Roma – “Non si puo’ morire in un mercatino di Natale. Roma si stringe a Strasburgo e condanna con forza ogni atto di terrorismo e violenza”. Cosi’ su Twitter il sindaco di Roma, Virginia Raggi. L'articolo Raggi: Roma vicina a Strasburgo, condanniamo atti terrorismo proviene da RomaDailyNews.

Roma - marocchino di 38 anni lancia benzina su un mezzo dell'esercito. Arrestato : Un uomo è stato bloccato dopo aver versato benzina da una bottiglia su un mezzo dell'esercito. È accaduto poco fa in via di Porta Angelica a Roma nei pressi del Vaticano. L'uomo...

Roma - uccise e fece a pezzi la sorella : condannato a 15 anni : Nell'agosto 2017 Maurizio Diotallevi assassinò Nicoletta, la sorella minore, e ne gettò i resti in un cassonetto. Riconosciuta la seminfermità di mente

Roma - omicidio di Ferragosto in via Guido Reni : a Diotallevi solo 15 anni : Fece a pezzi la sorella con la moto sega e poi tentò di far sparire il cadavere gettando i resti nei secchioni della spazzatura . Ora Maurizio Diotallevi è stato condannato ad , appena, 15anni e 4 ...

Roma - molestie sull'alunna di 11 anni : prof di musica condannato a 2 anni : Il tribunale di Roma ha condannato a due anni di reclusione, pena sospesa, il professore di musica di un istituto comprensivo della Capitale, nella zona del quartiere Trieste, accusato di violenza ...

Roma - Pallotta : la crisi del settimo anno è cominciata sette anni fa : Roma La temuta crisi del settimo anno sta investendo la Roma e il suo presidente James Pallotta, stanco di assistere ai continui tracolli sportivi, classifica povera della squadra, e politici, stadio,.

Lega a Roma - Salvini attacca Ue e poteri forti. 'Noi prima forza del paese dureremo 5 anni' : Il leader del Carroccio chiede un mandato agli elettori per trattare con Bruxelles e rilancia: manterremo le promesse. Non farò mai saltare il governo per un sondaggio. 'Se l'Europa è quella che si ...

Salvini a Roma : 'dureremo 5 anni e manterremo tutti gli impegni' : Il Ministro dell'Interno dal palco garantisce che il governo manterrà le promesse e durerà 5 anni. Attacca l'Europa degli 'zero virgola', e torna a difendere la manovra: 'se si mette in discussione il ...

5 dicembre - La luna adesso : il nuovo Romanzo di Pierluigi Mele per i 25 anni di Liberrima a Lecce : Mette in scena spettacoli teatrali in armonia tra racconto e danza. Ha pubblicato i libri di poesia 'Lavare i fuochi' , 1995, , 'Tramontalba' , 2003, , 'Ho provato a non somigliarti' , Lupo Editore, ...

Tra politica e rifiuti - il Romanzo politico di Giovanni Nucci : ... in 'la differenziazione dell'umido e altre storie politiche', Italo Svevo editore , torna ad affrontare con le armi della letteratura il grande tema della politica. «È …

Aeroporti di Roma festeggia i 70 anni di EL AL : Nel settembre 1948, quattro mesi dopo la fondazione dello Stato di Israele del 14 maggio 1948, la compagnia aerea EL AL operava il suo primo volo , trasportando a Ginevra in visita diplomatica il ...