Napoli | il portiere è un dilemma | Meret scalpita | titolare a Cagliari

Sorrentino massacrato di insulti da tifosi napoletani : l’altra parte di Napoli si scusa col portiere del Chievo : Chievo Verona, Sorrentino è stato uno degli artefici del pari di ieri contro il Napoli con le sue parate, alcuni tifosi partenopei non l’hanno presa bene Il portiere del Chievo Verona Sorrentino è stato ricoperto di insulti suoi social da alcuni tifosi napoletani, reo d’aver fatto il proprio lavoro ieri contro la squadra di Ancelotti. A far da contraltare a questi tifosi beceri, c’è anche una parte di supporters che si è ...

Napoli - terminato il calvario di Meret : ecco quando il portiere azzurro potrebbe tornare in campo : Il portiere del Napoli potrebbe rientrare in occasione del match contro l’Atalanta, andando in panchina già con il Chievo Nessuna presenza in stagione, conseguenza dell’infortunio riportato nel corso del ritiro di Dimaro. Per Alex Meret il calvario sembra essere terminato, il portiere azzurro infatti potrebbe già tornare a disposizione di Carlo Ancelotti dopo la sosta, quando il Napoli affronterà il Chievo al San Paolo. La ...

Infortunio Meret - il portiere del Napoli mette nel mirino una partita in particolare : Infortunio Meret – Finalmente ci siamo. Dopo il ritorno nella lista dei convocati, Alex Meret si avvicina al ritorno in campo e mette nel mirino una partita in particolare, quella che il Napoli disputerà in Champions League contro la Stella Rossa al “San Paolo”. L’ex Udinese potrebbe quindi esordire con la maglia azzurra il prossimo 28 novembre e iniziare finalmente il percorso che lo voleva in campo a difendere la ...

Napoli - ancora assente Meret : il portiere atteso contro il Chievo Verona : Non c’è ancora pace per Alex Meret, il portiere del Napoli non figura ancora tra i convocati per il match interno contro la Roma. atteso per le partite di settembre, l’ex Spal e Udinese ha ritardato il rientro per un problema che si è rivelato più grave del previsto. Ora ci siamo però, l’estremo difensore […] L'articolo Napoli, ancora assente Meret: il portiere atteso contro il Chievo Verona proviene da Serie A News ...

