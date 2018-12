Manovra | Renzi | “Governo di cialtroni | figuraccia di Salvini e Di Maio Pd? Basta | non

Prodi : “Renzi si decida : o dentro o fuori il Pd. Manovra? Accordo Italia con Ue era ovvio - entrambi sono deboli” : “Matteo Renzi? Deve decidersi: o sta fuori o sta dentro il Pd. Veda lui. Ma non può stare in mezzo all’uscio”. sono le parole dell’ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, intervistato da Maria Latella nella trasmissione 24 Mattino, su Radio24. Prodi si pronuncia sullo stato attuale del Pd: “Non so ancora se andrò a votare alle prossime primarie. Ci sono 7 candidati, mi facciano capire quale è il loro programma e in quel caso io posso anche ...

Manovra : Renzi - prima fango ora copiano : ANSA, - ROMA, 24 NOV - "Bonus 80 euro confermato. Bonus cultura recuperato. Bonus Bebè reintrodotto. Bonus professori ok. prima quintali di fango contro i Bonus di Renzi e adesso ci copiano. E allora ...

Manovra - Renzi 'Lega e 5S ci copiano'. Di Maio 'Reddito e quota 100 non si toccano' : ROMA - Prima arrivano 'quintali di fango', poi 'ci copiano'. Manovra economica , il nuovo capitolo dello scontro tra maggioranza e opposizione lo inizia a scrivere l'ex segretario del Pd Matteo Renzi. ...

Manovra - Renzi a Conte e ai vice : fermatevi o sarà il disastro : 'Lancio un appello a Conte, Tria, Salvini e Di Maio: vi prego, fermatevi. State giocando sulla pelle del Paese'. Matteo Renzi, in diretta su Facebook, a proposito della procedura Ue sulla Manovra, si ...

Renzi : “La Manovra del popolo è l’atto più masochista mai fatto negli ultimi 15 anni” : Matteo Renzi nella lunga enews commenta in modo pungente l'operato del governo Conte, riprendendo soprattutto gli episodi che hanno coinvolto Luigi di Maio, come il suo attacco a Mario Draghi. Ma critica anche Salvini e le sue dichiarazioni sull'immigrazione, utilizzate anche per commentare la tragedia di Desirèe. Ancora Renzi parla di Virginia Raggi, della sua amministrazione e del "No" alle Olimpiadi.Continua a leggere

Renzi nuova critica a Di Maio : “Di Maio cambi Manovra e chi gli scrive i discorsi” : Renzi torna a criticare Di Maio: c’è o ci fa? cambi manovra e chi gli scrive i discorsi L’ex premier Matteo Renzi ha replicato al vicepremier pentastellato Luigi Di Maio: “Di Maio c’è o ci fa? I mercati sono molto critici sull’Italia e lui, tra un condono e l’altro, che fa? Attacca Draghi. Di Maio non deve attaccare Draghi o la Leopolda: deve cambiare la manovra altrimenti l’Italia va a sbattere. E già ...

Manovra - Matteo Renzi : “Di Maio c’è o ci fa? I mercati sono critici e lui attacca Draghi” : Matteo Renzi ha replicato alla stoccata di Luigi Di Maio: "I mercati sono molto critici sull'Italia e lui, tra un condono e l'altro, che fa? attacca Draghi. Di Maio non deve attaccare Draghi o la Leopolda: deve cambiare la Manovra altrimenti l'Italia va a sbattere. E già che c'è cambi anche chi gli scrive i discorsi".Continua a leggere

Leopolda - arriva la controManovra di Renzi per salvare il Paese : Anche l'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan si è detto particolarmente preoccupato per la direzione verso cui sta andando il Paese, poiché causa l'impennata dello spread "in questi giorni si ...

Leopolda - che cosa c'è nella "controManovra" di Renzi e Padoan : Sei misure per "ridurre lo spread e dimezzare le tasse". A presentarle, alla Leopolda 9 a Firenze, Matteo Renzi e Pier Carlo...

Leopolda - Renzi 'ritorna al futuro' e lancia la controManovra : ma non si parla di Pd : Così l'ex premier, poche ore prima dell'inizio ufficiale dei lavori, presenta una contromanovra, coadiuvato dall'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan , che prevede tra le misure una riduzione ...

Leopolda - la controManovra Renzi-Padoan : «Il Paese rischia l'osso del collo» : Lo sono però per Renzi che ora è tutto concentrato sulla contromanovra in sei punti presentata con l'ex ministro dell'Economia Padoan: riduzione del deficit nominale al 2,1 nel 2019, all'1,8 nel 2020,...

Leopolda al via - Renzi presenta la contro-Manovra di Padoan : "Così lo spread e le tasse calerebbero" : Alla nona edizione 8.500 iscritti e 4 mila presenze alla prima serata, il doppio delle precedenti edizioni. Renzi al governo: "Fermatevi, vostra incompetenza mette in pericolo Italia". E poi l'affondo: "Non è che c'è un eccesso di manine, c'è una mancanza di cervello"

Leopolda 9 - Renzi e Padoan lanciano la 'controManovra' : Qui non si tratta di fare la manovra del Pd ma ci sono un ex premier e un ex ministro dell'Economia che hanno cercato di dare fiducia ai mercati che adesso sono in grandissima incertezza, ed è un ...