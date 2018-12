Imperdibile cometa di Natale 2018 | quando | come e dove vederla al meglio

optimaitalia

: Imperdibile #cometadiNatale 2018: quando, come e dove vederla al meglio - OptiMagazine : Imperdibile #cometadiNatale 2018: quando, come e dove vederla al meglio -

(Di giovedì 13 dicembre 2018)Ladisi chiama in realtà 46P/Wirtanen ed è stata scoperta già nel lontano 1848 dall’astronomo Alar Wirtanen. Il suo alone verde comincia ad affascinare esperti, appassionati o anche semplici curiosi in prossimità delle feste.sarà maggiormente visibile,sarà possibile godersela al?Ancora tre giorni e esattamente il 16 dicembre, ladisarà al suo "massimo splendore": sarà in effetti nel suo punto più vicino alla terra, ossia a 11,5 milioni di chilometri. Proprio domenica notte sarà alta nel cielo e dunque sarà più visibile che mai (per gli appassionati sarà un gioco da ragazzi individuarla nei pressi delle Pleiadi, nella costellazione del Toro). Per la sua osservazione, valgono le stesse regole delle stelle cadenti: è fondamentale recarsi in luoghi decisamente poco luminosi per godersi lo spettacolo migliore e in ausilio ...