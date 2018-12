Gli ottavi partono con Lazio-Novara

Coppa Italia - date e orari deGli ottavi di finale : Coppa Italia ottavi – La Lega di Serie A ha definito gli orari e la programmazione degli ottavi di finale di Coppa Italia che si disputeranno in gara unica tra sabato 12 e lunedì 14 gennaio. La formula della manifestazione, alla quale partecipano 78 società (20 di Serie A, 22 di Serie B, 27 di Serie […] L'articolo Coppa Italia, date e orari degli ottavi di finale proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie ...

Coppa Italia - date ed orari deGli ottavi di finale : date Coppa Italia – La Coppa Italia che entra nel vivo, un turno sempre scoppiettante e regala sempre grosse emozioni, nel prossimo turno saranno impegnate anche tutte le big di Serie A. La Lega calcio ha reso noti anche gli orari delle partite, questo il tabellone completo: SABATO 12 GENNAIO 2019 LAZIO – NOVARA ORE 15.00 SAMPDORIA – MILAN ORE 18.00 BOLOGNA – JUVENTUS ORE 20.45 DOMENICA 13 GENNAIO 2019 TORINO – FIORENTINA ORE ...

Di Marzio : 'Ottavi di Champions persi a Belgrado. CaGliari? Non è Anfield' : Gianni Di Marzio , allenatore, è stato intervistato oggi su Radio Marte nel corso di Marte Sport Live per parlare delle dinamiche che hanno portato il Napoli fuori dalla Champions e del possibile contraccolpo che potrebbero subire gli azzurri. Queste le sue parole sintetizzate dalla ...

Juventus e Roma - le possibili avversarie neGli ottavi di Champions : In Champions restano solo Juventus e Roma: lunedì il sorteggio per le avversarie negli ottavi. L'articolo Juventus e Roma, le possibili avversarie negli ottavi di Champions è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Liverpool - pericolo rosso per la Juventus neGli ottavi : La Juventus distratta vista ieri allo Stade de Suisse rischierebbe di andare in difficoltà anche contro le terze classificate dei gironi di Champions , quelle che proseguiranno il cammino europeo in ...

Champions League - la Juventus perde ma passa aGli ottavi come prima. Sconfitta indolore pure per la Roma : ora le urne : L’ultima giornata di Champions League termina con un solo pareggio conquistato dalle squadre italiane. Ma è quello che è costato l’eliminazione all’Inter, relegata in Europa League insieme al Napoli battuto dal Liverpool. Fanno molto meno male invece le sconfitte di mercoledì sera di Juventus e Roma. I bianconeri si giocavano il primo posto nel girone, ma contro gli svizzeri dello Young Boys è arrivato il primo vero scivolone ...

Sorteggio Ottavi Champions League 2019 : la data e come vederlo in tv. Le possibili avversarie e Gli incroci per Juventus e Roma : Lunedì 17 dicembre (ore 12.00) si svolgerà il Sorteggio degli Ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. Sarà l’urna di Nyon a definire gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta, le migliori 16 squadre d’Europa si daranno battaglia con l’obiettivo di proseguire la propria avventura nella massima competizione continentale per importanza. L’Italia sarà presente con Juventus e Roma dopo le ...

Real - City e Bayern vincono il girone. United - Ajax e Lione aGli ottavi da secondi : Volano agli ottavi di Champions League da prime nel girone, Real, City, Bayern Monaco e Juventus. Nell'ultima giornata della fase a gruppi esulta anche il Lione, che passa da seconda in classifica ...

Tabellone Coppa Italia calcio - gli incroci daGli ottavi alla finale. Quando entrano in scena le big? Tutte le date e il calendario : Entra nel vivo la Coppa Italia, che allinea il proprio Tabellone agli ottavi di finale, momento in cui entrano in scena le formazioni più importanti del panorama calcistico Italiano, quelle di prima fascia della Serie A. A raggiungere il quarto turno della competizione sono state otto squadre di Serie A (Sampdoria, SPAL, Sassuolo, Torino, Genoa, Bologna, Chievo e Cagliari), due di Serie B (Benevento, Crotone e Cittadella), sei di Serie C ...