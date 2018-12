: Poliziotti #SquadreMobili Foggia, Bari e #Sco stanno eseguendo numerose misure cautelari emesse a seguito dell'inda… - poliziadistato : Poliziotti #SquadreMobili Foggia, Bari e #Sco stanno eseguendo numerose misure cautelari emesse a seguito dell'inda… - Cyber_Feed : • Cyber News • #Bari, droga: operazione Gdf, 19 misure - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Bari, smantellate ‘piazze’ della droga. Blitz della Guardia di Finanza: 17 arresti -

Un centinaio di finanzieri del Comando provinciale, con la collaborazione di unità cinofile,hanno eseguito 19 ordini di custodia -14 arresti domiciliari,3 in carcere e 2 obblighi di dimoranei confronti di persone di nazionalità italiana,indagate per traffico die detenzione di armi e munizioni. Le indagini hanno consentito di smantellare numerose "piazze di spaccio" gestite da giovani emergenti criminali, operanti principalmente nel centro della città capoluogo e con ramificazioni in alcuni comuni limitrofi.(Di giovedì 13 dicembre 2018)