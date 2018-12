Spaccio di droga dello stupro | 4 arresti

Spaccio di droga - ad Assisi - un arresto - sequestri e persone segnalate : Spaccio di droga, ad Assisi, un arresto, sequestri e persone segnalate Un arresto, nove persone deferite, altre dieci segnalate, venticinque dosi di "cocaina" sequestrate e 600 cessioni di dosi di ...

Papa Francesco : “I governi devono lottare contro lo Spaccio di droga e i trafficanti di morte” : Per Papa Francesco "la lotta contro lo spaccio di droghe e contro i trafficanti di morte è dovere e compito dei governi. Invito tutti a non avere paura di dare queste qualifiche. In alcuni siti internet i giovani, e non solo, vengono adescati e trascinati in una schiavitù dalla quale è difficile liberarsi".Continua a leggere

Milano - cani intossicati per droga al parco. Ciacci (Polizia locale) : “Problema esiste - presidiamo per arginare lo Spaccio” : “Il problema esiste, anche se è meno allarmante di quanto si possa pensare. Solitamente sono i cani addestrati a fiutare hashish e sostanze proibite”. Lo ha detto il comandante della Polizia locale di Milano Marco Ciacci, rispondendo a una domanda sul caso dei cani intossicati nei parchi milanesi dopo aver ingerito droga. “I cani non sono attratti dalle sostane stupefacenti, comunque è un parco che pattugliamo di frequento ...

Spaccio nella villa comunale : giovane sorpreso con la droga negli slip : OSTUNI - Incontrava i suoi clienti nella villa comunale di Ostuni. Un presunto spacciatore è stato arrestato in flagranza di reato dai poliziotti del locale commissariato. Si tratta del 20enne G.L., ...

Spaccio di droga a Ragusa : minorenne bloccato con 30 dosi : Un minorenne incensurato la notte scorsa è stato arrestato dalla Polizia di Stato con circa trenta dosi di droga pronta per lo Spaccio.

Spaccio di droga in Campania : sgominata banda di narcotrafficanti : Nella mattinata di ieri, giovedì 22 novembre, i militari dell'arma dei carabinieri della compagnia di Giugliano, in Campania (Città metropolitana di Napoli), nell'ambito di una vasta operazione anti-droga coordinata dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli Nord, hanno eseguito un blitz, dando esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare ai danni di sei soggetti: di questi, due sono finiti in carcere, altri agli arresti ...

Spaccio di droga : la base operativa nella scuola di Ronchi : Stroncato qualche mese fa il fenomeno dello Spaccio della 'yaba' , la cosiddetta 'droga di Hitler', che dilagava per lo più tra i giovani della comunità bengalese di Monfalcone, la Polizia di Stato ha ...

Roma : due vedette a guardia e Spaccio droga - arrestati 3 pusher : Roma – Un classico sistema di spaccio: la base in un appartamento di una palazzina popolare e due vedette sedute su un divano di vimini nell’androne del palazzo. A capo di tutto un ragazzo di 32 anni, appartenente ad una dei piu’ noti clan di Roma. L’attivita’ non e’ sfuggita agli investigatori della Polizia di Stato che, dopo aver studiato le modalita’ di vendita degli stupefacenti, hanno arrestato i 3 ...

Stop a piazze dello Spaccio - ok a direttiva antidroga : Via alla direttiva antidroga, per la prevenzione e il contrasto alla vendita di stupefacenti. Gli obiettivi sono il potenziamento dell'attività di controllo del territorio, in particolare nelle ...

Stop a piazze Spaccio ed espulsioni : ok a controlli anti-droga : Roma, 21 nov., askanews, - Via alla direttiva antidroga, per la prevenzione e il contrasto alla vendita di stupefacenti. Gli obiettivi sono il potenziamento dell'attività di controllo del territorio, ...

Como : omicidio per guerra di Spaccio droga - sette arresti - un ricercato (2) : (AdnKronos) - I due gruppi, formati in totale dagli otto destinatari del provvedimento restrittivo, oltre alla vittima, si erano scontrati nei boschi e al termine della sparatoria, il gruppo degli aggressori, di cui faceva parte anche la vittima, si era dato alla fuga a piedi, spiegano i militari. N

Como : omicidio per guerra di Spaccio droga - sette arresti - un ricercato : Milano, 20 nov. (AdnKronos) - I carabinieri del Reparto operativo del Comando provinciale di Como hanno dato esecuzione - nelle province di Como, Milano e Varese - ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di otto persone (sette di nazionalità marocchina e uno italiana), ritenut

Rogoredo - bosco della droga. Scorciatoia per lo Spaccio - un buco nel muro di via Orwell : Non è accaduto sulla barriera principale, quella costruita lungo i binari dell'Alta velocità, che oggi impedisce quasi completamente lo spaccio lungo la ferrovia. In via Orwell, zona Rogoredo, all'...