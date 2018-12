Roma | oltre a Repubblica chiuse fermate metro Spagna e Barberini

Incendio Tmb Roma - cresciuti i livelli di inquinamento. Arpa : ‘Valori Pm10 oltre limiti’. Raggi : ‘Rischio che aumenti la Tari’ : Il rogo che ha distrutto parte del Tmb di via Salaria ha causato un aumento dell’inquinamento a Roma. Lo ha certificato Arpa Lazio. “Si ritiene – afferma l’Agenzia per la protezione ambientale della Regione nella relazione di stamattina – che il valore registrato risenta del contributo delle emissioni generate dall’Incendio”. In particolare del valore del Pm10, cioè il particolato: lunedì 10 il valore di Villa Ada ...

Roma - gioca 2 euro su sette pareggi in campionati esteri e ne vince oltre 9000 : sette partite, sette pareggi, un solo vincitore: l’utente Romano che ha scommesso 2€ su planetwin365 mettendo in fila sette X in partite giocate tra Liga, Bundesliga e altri campionati europei come quello austriaco, quello belga o la Super League svizzera. Una combinazione singolare che ha fruttato una vincita da 9.540€ anche grazie alle quotazioni per l’esito finale X, tutte superiori a 3. L’identità del giocatore rimane anonima. Ciò che ...

Smog Emilia-Romagna : PM10 oltre i limiti - scattano le misure d’emergenza : Scattate oggi le limitazioni previste in caso di superamento dei livelli di PM10 a Piacenza, Reggio Emilia, Parma, Modena e Forlì–Cesena: stop per tre giorni anche ai diesel Euro 4 e ulteriori restrizioni per riscaldamenti privati e commerciali. Le centraline Arpae hanno rilevato tra sabato e lunedì livelli di polveri sottili oltre i livelli di guardia, complici anche le condizioni meteo degli ultimi giorni. oltre allo stop ai diesel euro ...

#Sblocca Roma. Oltre 313 milioni di euro per strade : #Sblocca Roma. Oltre 313 milioni di euro per strade, infrastrutture e manutenzione urbana Altri 60 milioni ai Municipi. Investimenti mirati anche per ponti, scuole, edilizia pubblica e messa in sicurezza del territorio Oltre 313 milioni di euro nei prossimi tre anni, per intervenire sulla manutenzione urbana e sulla realizzazione delle infrastrutture, rifare strade e ponti, programmare e agire per la messa in sicurezza degli edifici pubblici, ...

Roma-Inter non vanno oltre il pari - le pagelle : bene D'Ambrosio e Keita : Si è appena concluso il posticipo della quattordicesima giornata di Serie A allo stadio Olimpico tra Roma ed Inter sul risultato di 2-2 con le reti di Keita e Icardi per i nerazzurri e Under e Kolarov per i giallorossi. L'Inter sale a ventinove punti in classifica, agganciando momentaneamente il Napoli al secondo posto in attesa del match di domani degli azzurri contro l'Atalanta a Bergamo. I capitolini, invece, salgono a venti punti e restano ...

Kenya - 'Silvia Romano ancora nella foresta'/ Ultime notizie - tenuta in ostaggio da oltre 3 rapitori : braccati - IlSussidiario.net : Kenya, Silvia Romano rapita e costretta a coprire volto con il niqab e con il fango. Volontaria italiana nascosta nella foresta, i rapitori sono 'assediati'

Roma - rubavano cani di razza e li rivendevano : trovati oltre 50 animali - torturati per levare il microchip : Tre uomini commissionavano i furti di cani di razza, per lo più da caccia, e li rivendevano in tutta la provincia, per un giro di affari di diverse decine di migliaia di euro. I carabinieri della ...

Roma - rubavano cani di razza e li rivendevano : trovati oltre 50 animali - torturati per levare il microchip : Tre uomini commissionavano i furti di cani di razza, per lo più da caccia, e li rivendevano in tutta la provincia, per un giro di affari di diverse decine di migliaia di euro. I carabinieri della ...

Violenza sulle donne - attese oltre 10mila persone al corteo di Roma. E Spadafora lancia la campagna #lapartitaditutti : Urlano “la mia libertà non si vende” o “libere di vivere” e sono pronte a marciare per dire, ancora una volta, ‘basta’ alla Violenza sulle donne. Sono le migliaia di persone che stanno prendendo parte allo ‘stato di agitazione permanente’ organizzato dal gruppo femminista Non una di meno che da Piazza della Repubblica, a Roma, arriverà a piazza di Porta San Giovanni. Previsti almeno 10mila ...

Gioco legale - in Emilia Romagna a rischio oltre 4.300 addetti : Roma, 20 nov. (AdnKronos) - L’Osservatorio giochi, legalità e patologie dell’Eurispes, nell’ambito della sua attività di ricerca, ha constatato che tutti i soggetti interessati alla regolamentazione del Gioco pubblico legale (Pa, terzo settore, industria del Gioco) hanno un obiettivo comune: la nece

Gioco legale - in Emilia Romagna a rischio oltre 4.300 addetti : La cronaca degli ultimi giorni ci dà la fotografia di un paese dove il Gioco illegale, ovvero quello non autorizzato dallo Stato, è fortemente presente. "L'operazione condotta mercoledì scorso in ...

Gioco legale - in Emilia Romagna a rischio oltre 4.300 addetti : La cronaca degli ultimi giorni ci dà la fotografia di un paese dove il Gioco illegale, ovvero quello non autorizzato dallo Stato, è fortemente presente . 'L'operazione condotta mercoledì scorso in ...

Roma. Dopo oltre 70 anni nuove norme per decoro - sicurezza e legalità : Approvato dalla Giunta Raggi e illustrato in Campidoglio alla stampa, il nuovo Regolamento di Polizia urbana, di cui si attendeva

Dietrofront Stillitano : 'Pallotta non cede la Roma. C'è altro oltre allo stadio' : È chiaro che voglia costruire lo stadio e che sia infastidito dai ritardi ma vendere la Roma è l'ultima cosa al mondo che vuole '.