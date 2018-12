Il solo che ride

Non solo Kgb : spunta il tesserino identificativo - Putin era anche agente della Stasi : Non solo Kgb: il presidente della Russia sarebbe stato anche un agente della Stasi. L'ipotesi viene dalla Germania, dove è stata ritrovato un tesserino identificativo della polizia politica dell'ex ...

La Regione Veneto avvia verifiche sui diplomi dei bidelli delle scuole. Ma solo su quelli campani : Le autorità scolastiche regionali venete hanno avviato controlli a tappeto su bidelli e personale amministrativo di tutti gli istituti di ogni ordine e grado, con un dettaglio non irrilevante: i controlli vengono effettuati solo sui campani.Continua a leggere

Spray al peperoncino - perché - quasi - solo in Italia si vende a chiunque : La tragedia di Corinaldo, il paese dell'Anconetano dove hanno perso la vita sei minorenni , ha riacceso i riflettori sulla «moda» dello Spray urticante: il nebulizzatore spruzzato da un 15enne alla ...

Tutti in forma dopo le Feste! Non solo quanto - ma anche quando mangiare per favorire il proprio benessere psico-fisico : L’importanza di saper ascoltare il proprio corpo e mantenere sincronizzati i nostri orologi interni: ecco la ricetta per iniziare il nuovo anno all’insegna della crononutrizione, il regime alimentare basato sui ritmi biologici del nostro organismo Inutile nascondercelo: per quanto ci ripromettiamo di essere virtuosi e di stare attenti agli eccessi, molto difficilmente le nostre lodevoli intenzioni verranno rispettate durante le prossime ...

Dieta del piatto unico/ Cos'è e come funziona? Il regime alimentare che fa dimagrire mangiando un solo... : La Dieta del piatto unico è uno dei regimi alimentari più interessanti dell'ultimo periodo anche perché consente un dimagrimento rapido

'L'uomo che rubò Banksy' - solo per due giorni al Gabbiano di Senigallia : Per tutti gli spettacoli ricordiamo sempre che è possibile evitare la fila acquistando in qualsiasi momento il biglietto online attraverso il sito www.cinemaGabbiano.it . Cinema Gabbiano

Sanità : Ricciardi - Iss - - in conflitto solo contro ignoranti che minano salute : Roma, 10 dic. , AdnKronos salute, 'La scienza e i suoi difensori hanno un solo conflitto: quello contro la squadra composta da ignoranti che in malafede mina la salute pubblica. Le due stelle polari dell'@istsupsan sono solo l'evidenza ...

Opere pubbliche - Regioni ci mettono il 22% in meno. Comuni allungano i tempi : “Un anno in più solo per il progetto” : Quasi 16 anni, in media, per progettare e realizzare una grande opera pubblica di valore superiore ai 100 milioni di euro. Mentre per quelle piccole, da meno di 100mila euro, ci vogliono poco più di due anni e mezzo. Ma i tempi lievitano quando a gestire gli appalti sono i Comuni. Al contrario le Regioni riescono a ridurli del 22% rispetto alla media. Il governo gialloverde ha intenzione di riscrivere il Codice dei contratti pubblici, entrato in ...

SPY FINANZA/ La crisi della Francia che solo Draghi può evitare - IlSussidiario.net : La Bce è chiamata a salvare per la seconda volta l'eurozona e l'euro. Altrimenti, sarà un'ecatombe. E la Francia ne sarà l'epicentro

Migranti - Global Compact : non solo l'Italia mancherà in Marocco/ Caos Belgio - 'ultimatum' Meloni a Salvini - IlSussidiario.net : Migranti, Global Compact dell'Onu: non ci saranno in Marocco l'Italia ma anche Usa, Visegrad e tanti altri, Caos in Belgio. Meloni ultimatum a Salvini

Caro Matteo Dall’Osso - ti hanno lasciato solo. Anche il M5s si è dimenticato dei disabili : “Non lasciatemi solo” hai ripetuto più volte commosso tuoi colleghi. Non lasciatemi solo, in fondo si trattava di dare un piccolissimo segnale di buona volontà. Come definire altrimenti uno stanziamento di 10 milioni per anno a un fondo per i disabili. Poco più di una mancia, troppo poco per restituire dignità ai disabili. Persino per un governo autoproclamatosi del cambiamento. Carissimo Matteo,ci conosciamo praticamente dall’indomani della tua ...

Ancona - il minore che ha spruzzato lo spray identificato grazie ai testimoni. I carabinieri : staccati solo 600 biglietti : Per la strage in discoteca di Corinaldo c’è un minorenne indagato. Sarebbe lui ad aver spruzzato uno spray urticante all’interno della discoteca Lanterna Azzurra provocando il panico che ha poi portato alla morte di sei persone. Secondo quanto si apprende, il ragazzino - che è residente nella provincia - è stato identificato sulla base delle testi...

Fedez : "Bisogna stare attenti alle discoteche - spesso le riempiono a tappo solo per sbigliettare" : Bisogna controllare i locali, secondo Fedez che sul suo profilo Instagram ha parlato della morte di cinque ragazzi e una mamma in una discoteca di Corinaldo, nell'anconetano, dove era stato spruzzato dello spray al peperoncino."Bisogna stare attenti alle discoteche, bisogna controllarle perché - ha spiegato - molto spesso riempiono a tappo i posti solo per sbigliettare e non glie ne frega niente della sicurezza. Non so se è questo ...