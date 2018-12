HUAWEI | MENG WANZHOU LIBERATA Ultime notizie | Tim ' Rapporti con i cinesi? Per ora

HUAWEI - rilasciata su cauzione direttrice finanziaria Meng Wanzhou. Trump : “Intervengo se serve in accordi con Cina” : È stata rilasciata su cauzione la direttrice finanziaria e figlia del fondatore di Huawei , Meng Wanzhou, arrestata lo scorso primo dicembre in Canada su richiesta degli Usa, che hanno subito chiesto l’estradizione accusandola di “aver violato le sanzioni contro l’Iran”. La corte canadese ha fissato la cauzione a 10 milioni di dollari canadesi, pari a 7,5 milioni di dollari statunitensi. La manager, però, dovrà rimanere ...

HUAWEI - il Canada concede la libertà su cauzione a Meng Wanzhou - : Ordinata la scarcerazione per la figlia del fondatore del colosso delle telecomunicazioni cinesi, fermata l'1 dicembre a Vancouver con l'accusa di avere mentito alle banche per aggirare sanzioni ...

HUAWEI - giudice Canada concede libertà su cauzione a Meng Wanzhou : La giustizia canadese ha concesso a Lady Huwaei la libertà su cauzione . Meng Wanzhou potrà stare nella sua casa a Vancouver in attesa di una sua possibile estradizione negli Stati Uniti per le accuse ...

HUAWEI - il Canada concede la libertà su cauzione a Meng Wanzhou : La giustizia canadese concede a lady Huawei la libertà su cauzione . Il giudice - riportano i media americani - ha fissato in 10 milioni di dollari canadesi la somma da pagare ordinando a Meng Wanzhou , ...

HUAWEI - il Canada concede la libertà su cauzione a Meng Wanzhou : La giustizia canadese concede a lady Huawei la libertà su cauzione . Il giudice - riportano i media americani - ha fissato in 10 milioni di dollari canadesi la somma da pagare ordinando a Meng Wanzhou , ...

HUAWEI - nuova udienza per il rilascio di Meng : nuova udienza oggi per Meng Wanzhou , direttore finanziario di Huawei e figlia del fondatore Ren Zhengfei, arrestata a Vancouver su richiesta delle autorità americane mentre era in transito da Hong ...