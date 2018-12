: • Cyber News • #Europee, Cav: sarò in tutti i collegi - Cyber_Feed : • Cyber News • #Europee, Cav: sarò in tutti i collegi - NotizieIN : Europee, Cav: sarò in tutti i collegi - TelevideoRai101 : Europee, Cav: sarò in tutti i collegi -

"Più che la manovra va cambiato questo governo fatto di incapaci". Così Silvio Berlusconi durante la presentazione del libro di Bruno Vespa, "Rivoluzione". "Non conosciamo i nomi ma sappiamo di discorsi tra esponenti dei M5S e i nostri senatori per creare un gruppo autonomo per dar vita a un nuovo governo", ha rivelato. "C'è un'assoluta necessità di un ritorno a casa di Salvini nel centrodestra",dice. Candidato alle? "Probabile. Se sarà lo farò inseguito da un candidato donna.Varrebbe tra il 3 e l'8% in più".(Di mercoledì 12 dicembre 2018)