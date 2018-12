Tragedia Corinaldo | uno dei buttafuori | “Ho estratto corpi e cadaveri | anche la mamma”

Perché non ha senso colpevolizzare i giovani per la Tragedia di Corinaldo : ... piena di parole che non si capiscono nemmeno bene, piena di riferimenti interni e di vocaboli idiosincratici che se non sei dentro a quel mondo non puoi proprio afferrare. Si inneggia al denaro, si ...

Paolo Crepet contro Briga a Domenica In sulla Tragedia di Corinaldo : “Voi avete delle responsabilità” (video) : Nella prima parte di Domenica In di ieri 9 dicembre è andato in onda il talk dedicato alla tragedia di Corinaldo di venerdì scorso. Gli ospiti presenti hanno discusso su quanto accaduto, e le opinioni si sono rivelate come spesso contrarie tra loro. In particolar modo si è acceso un dibattito tra Paolo Crepet e il cantautore Briga. Venerdì sera, in occasione di un concerto del rapper Sfera Ebbasta a Corinaldo (AN), hanno perso la vita sei ...

Frankie Hi-Nrg sulla strage di Corinaldo : 'Sfera Ebbasta non ha colpe'/ 'Tragedia rivela incoscienza diffusa' : Frankie Hi-Nrg sulla strage di Corinaldo: 'Sfera Ebbasta non ha colpe'. Il rapper prende posizione: 'Tragedia rivela incoscienza diffusa'.

Tragedia Corinaldo - l’appello di un papà : “Cerco il buttafuori che ha salvato mio figlio” : I genitori di un diciassettenne rimasto ferito alla discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo hanno raccontato quanto accaduto al figlio, che si trovava nel locale vicino Ancona dove doveva arrivare Sfera Ebbasta per un compleanno e che, travolto dalla calca, è stato tirato per un braccio e salvato da qualcuno: “Faremo di tutto per rintracciarlo”.Continua a leggere

SFERA EBBASTA / Foto - il tatuaggio alla tempia per ricordare le vittime della Tragedia di Corinaldo - IlSussidiario.net : SFERA EBBASTA ha deciso di ricordare le sei vittime di Corinaldo attraverso un nuovo tatuaggio alla tempia con sei stelle vuote.

Corinaldo - su Instagram il video di Benedetta morta a 15 anni nella Tragedia : Tra le vittima della tragedia di Corianaldo c’è anche Benedetta Vitali: 15 anni e il cuore pieno di sogni. Era di Fano. Ed è un imperfetto che fa male e toglie il fiato. Ancora di più a sbirciare il suo profilo Instagram invaso da migliaia di messaggi di amici, conoscenti e anche di chi è semplicemente venuto a sapere della sua morte. Lacrime di dolore per questa giovane vita spezzata che proprio nelle stories di Instagram aveva pubblicato un ...

CHE TEMPO CHE FA 2018/ Dalla Tragedia di Corinaldo al malore di Calcutta - IlSussidiario.net : Gli highlights di Che TEMPO che fa a partire da Lorenzo Jovanotti. Il super ospite della serata dice la sua sul caso Corinaldo; segue Edoardo Calcutta.

Tragedia IN DISCOTECA A CORINALDO/ Qualcuno ha letto le frasi di Sfera Ebbasta? - IlSussidiario.net : La TRAGEDIA della DISCOTECA di CORINALDO, dove a un concerto di Sfera Ebbasta sono morti 5 giovanissimi, deve interrogare anche tutti gli educatori.

Più vie sulla Tragedia della discoteca di Corinaldo : non solo spray urticante. I nomi dei 6 morti : Quello che purtroppo è fin troppo chiaro è che nella notte in cui centinaia di giovani aspettavano il cantante Trap Sfera Ebbasta nella Lanterna Azzurra di Corinaldo, hanno perso la vita una donna e 5 ragazzi. Per ora la via che fa più parlare è quella del ragazzino di 15 anni, identificato, che avrebbe spruzzato dello spray urticante tra la folla per rubare una catenina. Al momento è sotto stato di fermo per la droga che la polizia ha ...

Sulla Tragedia di Corinaldo potrebbero aver inciso ritardo e doppio impegno di Sfera : Il 7 dicembre a Corinaldo provincia di Ancona, nella discoteca Lanterna Azzurra il trapper Sfera Ebbasta era atteso da oltre 1400 persone. Sfera quella stessa sera aveva preso un doppio impegno: stava infatti lavorando all' Altromondo Studios di Rimini, a 90 km da Corinaldo e poi avrebbe dovuto raggiungere la discoteca in provincia di Ancona. Qui nell'attesa del suo arrivo, sono morte 6 persone e 59 sono rimaste ferite in maniera grave dalla ...

Petagna : 'Ero con Sfera Ebbasta la sera della Tragedia di Corinaldo. Dedico il gol alle vittime' : ... mai iniziato, di Sfera Ebbasta , rapper 26enne e grande amico proprio di Petagna: "Sì, è uno dei miei migliori amici - racconta l'attaccante su Sky Sport nel post partita - eravamo insieme al ...

Jovanotti/ Sulla Tragedia di Corinaldo : "La legge c'è; occorre rispettarla" - Che tempo che fa - - IlSussidiario.net : Jovanotti ospite di Fabio Fazio: l'idea del nuovo tour sulle spiagge italiane e il libro 'Noi siamo immortali' raccontati a Che tempo che fa.

Mattia Briga - Tragedia Corinaldo/ Video - "Sfera Ebbasta non ha colpe - pregiudizi sui suoi testi" - Domenica In - - IlSussidiario.net : Mattia Briga, ospite di Domenica In commenta la tragedia di Corinaldo e prende le difese di Sfera Ebbasta parlando dei pregiudizi verso i suoi testi.