Grillo a Berlusconi | “Triste vedere un ex badante offendere il M5S per stare a galla”

M5s - Grillo : “Offro doppio di Berlusconi”. Dall’Osso dopo passaggio a Fi : “Non mi hanno dato nulla - solo rispetto e libertà” : “Offro il doppio di qualunque cifra possa offrire Silvio Berlusconi per l’acquisto di parlamentari in saldo”. Un post pubblicato sulla pagina Facebook di Beppe Grillo riaccende il caso di Matteo Dall’Osso, l’ex deputato del M5s passato a Forza Italia venerdì scorso. Infatti il parlamentare malato di Sla, anche se non direttamente citato da Grillo, si è sentito chiamato in causa e ha risposto: “Beppe ti voglio bene, ...

