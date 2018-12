Fabrizio Corona aggredito nel “bosco della droga” | Massimo Giletti | “È molto provato

ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 dicembre 2018) “Stanotte l’ho sentitopreoccupato, mi ha detto di essersela vista davvero brutta. Insomma, non è stata una bella notte per lui“. Cosìha commentato a Fanpage l’aggressione subita lunedì notte damentre stava girando un servizio per la sua trasmissione Non è L’Arena. “Lo sto raggiungendo adesso a Milano – ha aggiunto il conduttore -, è stato assalito da un gruppo di ragazzi di colore, abbiamo tutte le immagini perché si è salvata una microcamera, per cui c’è del materiale che mostreremo domenica”.“Il nostro disegno era proprio andare nei luoghi dove lo Stato non va, per raccontare quei luoghi delle nostre città, spesso attaccati al centro storico, dove non c’è lo Stato, dove si ha paura ad entrare. Volevamo raccontare il problema dell’eroina che in questo ...