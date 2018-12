Comune di Milano dedica un giardino allo scrittore Luigi Santucci

Pm 10 in calo a Milano : sto a ordinanza Comune : Sospese le misure di primo livello previste dal Protocollo Aria a Milano per oggi lunedì 10 dicembre. Pm10 in calo . Lo segnala il Comune di Milano

Milano. Online la mappa del patrimonio immobiliare del Comune : Il patrimonio immobiliare del Comune di Milano sul geoportale. Sono disponibili in modalità georeferenziata le informazioni relative agli oltre 23

Siete in grado di raccontare lo spirito innovatore di Leonardo da Vinci? Fondazione Accenture e Comune di Milano vi offrono 12.500 euro : ... come ad esempio: la Sala delle Asse del Castello Sforzesco, la Biblioteca Ambrosiana, il Cenacolo, il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia e tante altre. Le idee progettuali potranno ...

Kenya : Comune Milano - all'ingresso il totem 'Silvia Romano libera' : Milano, 29 nov. (AdnKronos) - "Silvia Romano libera". È l'auspicio del Consiglio comunale di Milano che, per decisione dell'Ufficio di Presidenza, ha disposto l'esposizione all'ingresso di Palazzo Marino di un totem dedicato alla giovane milanese rapita in Kenya. "Un messaggio di vicinanza e di soli

Come si sta muovendo il Comune di Milano in tema di resilienza? : Quali strategie sono state avviate a partire dal dicembre 2017 quando, nell’ambito del progetto internazionale 100 Resilient cities promosso da

Milano : forestazione e altri obiettivi - incontro su resilienza in Comune (2) : (AdnKronos) - L’incontro intende presentare il lavoro svolto fin qui e rilanciare l’impegno del Comune di Milano e del network di resilienza, che si concretizza e rafforzerà con l’elaborazione di una strategia capillare declinata su sei tematiche: la gestione delle acque in città, l’abitare, le infr

Milano : forestazione e altri obiettivi - incontro su resilienza in Comune : Milano, 26 nov. (AdnKronos) - Come si sta muovendo il Comune di Milano in tema di resilienza? Quali strategie sono state avviate a partire dal dicembre 2017 quando, nell’ambito del progetto internazionale 100 Resilient Cities promosso da Fondazione Rockfeller, è nata la Direzione di Progetto Città R

Violenza su donne : Comune Milano - oltre 900 aiutate nel primo semestre (2) : (AdnKronos) - "Il Comune di Milano - ha commentato l’assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino - è in prima fila nella lotta alla Violenza di genere. Le attività messe in campo puntano da un lato alla sensibilizzazione e dall’altro all’avviamento e al supporto di progetti concreti come

Violenza su donne : Comune Milano - oltre 900 aiutate nel primo semestre : Milano, 24 nov. (AdnKronos) - Sono 940 le donne che, solo nel primo semestre del 2018, si sono rivolte ai centri antiViolenza convenzionati con il Comune di Milano. Di queste, la maggior parte (506) ha un’età compresa tra i 30 e i 49 anni, mentre 208 sono giovani ragazze under 30 a cui si aggiungono

Milano : Comune - al via progetto trasporto inquilini con difficoltà motorie (2) : (AdnKronos) - Sarà attivo dal lunedì al venerdì, tra le 7.30 e le 18.30. "Vogliamo dare un aiuto fattivo a chi ne ha bisogno, contribuire al benessere dei nostri inquilini, perché sappiamo benissimo che i problemi di malfunzionamento degli ascensori possono creare parecchi disagi" spiegano gli asses

Milano : Comune - al via progetto trasporto inquilini con difficoltà motorie : Milano, 24 nov. (AdnKronos) - Un progetto sperimentale, un aiuto concreto alle persone con difficoltà motorie che abitano negli stabili popolari del Comune di Milano. L’Amministrazione, attraverso la direzione Periferie in particolare, in collaborazione con MM e con Croce Rossa italiana, ha attivato

Milano : Comune - raccolti 30 mila capi tra vestiti e coperte per senzatetto (2) : (AdnKronos) - Per far fronte all’emergenza freddo l’Amministrazione mette a disposizione ogni notte 2.700 posti letto in oltre 20 strutture sul territorio. Saranno inoltre aperti nove centri diurni per trascorrere le ore del giorno con attività ricreative, poter usufruire delle docce e avere un past

Milano : Comune - raccolti 30 mila capi tra vestiti e coperte per senzatetto : milano, 24 nov. (AdnKronos) - Sono tantissime le persone che hanno contribuito alla raccolta degli indumenti invernali per i senza fissa dimora organizzata oggi dalle 9.30 alle 17.30 in dodici diversi punti della città. I cittadini hanno raccolto l'invito del Comune di milano e delle associazioni de

Milano : Comune - riqualificato centro Cambini Fossati (3) : (AdnKronos) - Gli interventi di ammodernamento sono stati inoltre finalizzati a garantire la massima fruibilità da parte degli utenti e del pubblico, con particolare attenzione alle persone con disabilità. Sono state abbattute tutte le barriere architettoniche per gli accessi alla struttura: due nuo