Cambi - l'euro in stand-by aspettando la BCE : La BCE si riunirà questa settimana per decidere la direzione che dovrà prendere la politica monetaria, rispetto alla quale appare scontato l'annuncio formale della fine del Piano di Quantitative

Cambio Sterlina Dollaro e Euro Sterlina in balia del caos Brexit : i due scenari ora possibili : Il fatto, preoccupante, è che un caos-Brexit avrebbe ripercussioni negative anche sull'economia di mezzo mondo. E' proprio per questo motivo che si attendono indicazioni precise su cosa avverrà ...

I gilet gialli Cambiano l'Europa : La Francia è scossa da un'onda gialla e Parigi, come sempre, è il centro del moto popolare che percorrere la Nazione. La Parigi dei pennoni e delle cupole dorate dell'asse Bastiglia-Arco di Trionfo è invasa, asserragliata, profanata dai gilet gialli che conducono la protesta delle squallide periferie e del semicentro che negli ultimi anni è caduto molto in basso. Macron tratta e forse a causa della protesta ...

Andamento Cambio Euro/Dollaro USA del 10/12/2018 - ore 15.40 : Consolida le basi precedenti il cross-rate Euro contro Dollaro . In moderato rialzo, invece, l' Euro contro la divisa nipponica . Il cambio Euro/Dollaro USA ha aperto a quota 1,1395, con un movimento ...

Salvini : 'Non vogliamo uscire dall'Unione europea ma Cambiarla' : Cooperative - Il ministro ha poi risposto a una domanda sulle cooperative, dicendosi "contento che il mondo delle vere cooperative ci voglia dare una mano per smascherare quelle finte che sfruttano i ...

Cambi : lieve calo euro a 1 - 1365 dollari : ANSA, - ROMA, 7 DIC - euro in lieve calo all'avvio dei mercati. La moneta unica passa di mano a 1,1365 dollari , era 1,1384 dollari dopo la chiusura di Wall Street di ieri, e 128,21 yen. 7 dicembre ...

I gilet gialli sono la prima rivolta europea legata al Cambiamento climatico : Non dalla seconda guerra mondiale, quando ci illudevamo di essere eredi dei Cesari, e intanto subivamo i bombardamenti sperando nell'Arma Segreta che prima o poi Hitler avrebbe svelato al mondo. ...

Andamento Cambio Euro/Dollaro USA del 5/12/2018 - ore 15.40 : Consolida le basi precedenti il cross-rate Euro contro Dollaro . In moderato rialzo, invece, l' Euro contro la divisa nipponica . Il cambio Euro/Dollaro USA ha aperto a quota 1,1341, con un movimento ...

Pronto il manifesto M5s per l'Ue Nasce l'euro asse del Cambiamento : Tutto Pronto per il manifesto del M5s per le elezioni europee. L'obiettivo è quello di diventare l'ago della bilancia a Strasburgo abbattendo lo storico asse tra PPE e PSE. Ecco con quali alleati Segui su affaritaliani.it

Cambia la maternità : si può lavorare fino al nono mese. 1500 euro per il bonus nido : Si potrà scegliere di sfruttare l’intero periodo di astensione di 5 mesi dopo il parto. Il bonus nido sale a 1.500 euro l’anno

Cambi : euro in calo a 1 - 1332 dollari : ANSA, - ROMA, 5 DIC - L'euro è in calo a 1,1332 dollari e 128,12 yen in avvio degli sCambi in europa. 5 dicembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Andamento Cambio Euro/Dollaro USA del 4/12/2018 - ore 15.40 : Il Cross-rate Euro contro Dollaro mostra un moderato incremento, reggendo meglio alle pressioni ribassiste, che in parte condizionano l' Euro contro la divisa nipponica . Il cambio Euro/Dollaro USA ha ...

Petrolio - inflazione e Cambio euro-dollaro : cosa ci dicono i dati di questi anni : Petrolio in recupero anche oggi sui mercati, con il Brent a tornare in area 63 dollari al barile e il Wti americano a 54 dollari, dopo che la settimana scorsa le quotazioni risultavano scese ...

Geoblocking - cosa Cambia in Europa per chi fa shopping online : Buone notizie per i consumatori che decidono di fare acquisti online su siti di altri Paesi dell’Unione europea. Dal 3 dicembre 2018 entrata in vigore la nuova normativa comunitaria sui blocchi geografici, il cosiddetto Geoblocking, per garantire agli utenti la libertà di acquistare su siti di ecommerce esteri senza dover essere obbligatoriamente reindirizzati ai rispettivi portali nazionali. Nel provvedimento Eu/2018/302, emanato lo scorso ...