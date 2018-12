Stefano Sala eliminato dalla Casa, l’ex modello vince

ilnotiziangolo

: Una sfida tra titani: è Stefano sala a fermarsi al quarto posto di questa finalissima... Walter Nudo è ancora in li… - GrandeFratello : Una sfida tra titani: è Stefano sala a fermarsi al quarto posto di questa finalissima... Walter Nudo è ancora in li… - bluewwizard : RT @WONDERVELLIS: stefano sala ha una mamma bellissima una figlia bellissima la ex bellissima dasha bellissima lui bellissimo voglio… - m3ngoni : RT @Lou_x__: Mi è appena venuto il desiderio di avere un figlio.. con Stefano Sala. #GFVIP -

(Di martedì 11 dicembre 2018)è costretto a lasciare ladel Grande Fratello Vip 3, a poco di distanza dall’esito finale. Il televoto lo ha visto in scontro con il super campione Walter, osannato dal pubblico e dai bookmakers come papabile al primo podio della classifica.ha potuto rivedere la mamma prima di uscireporta rossa: un momento emozionante che si unisce all’incontro con la figlioletta Sofia, la sua piccola Bubi.perde al televotoIl pubblico del Grande Fratello Vip 3 ha deciso: ilnon potrà continuare la sua corsa verso il primo posto in classifica. Lo scontro ai voti si è tenuto contro Walter Nudo, ancora considerato uno dei concorrenti più forti di questa terza edizione.si unisce così all’precedente, Francesco Monte, battuto con il 57% contro Andrea Mainardi. Non stupisce cheabbia seguito lo stesso ...