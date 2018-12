Merkel sfida i populisti : 'L'Ue ha bisogno di Migranti'. E firma il Global compact" : Si tratta di un testo con 23 linee guida che mirano a 'evitare sofferenze e caos' nelle migrazioni nel mondo. Il motivo per cui diversi Paesi europei , come Polonia e Austria, hanno annunciato la non ...

Migranti - Global Compact firmato 'in anticipo'/ 164 Paesi sottoscrivono testo Onu : Conte e Trump assenti : Global Compact dell'Onu: Migranti, firma di 164 Paesi in Marocco, mancano per ora Italia, Usa e i membri di Visegrad. L'Italia attende il voto in Parlamento

Migranti - 164 Paesi firmano il Global compact. L'Italia non c'è : Secondo i dati forniti dalle Nazioni Unite il numero dei Migranti nel mondo è salito nel 2017 a 256 milioni di persone, il 49% in più rispetto al 2017. Di questi, il 90%, secondo un rapporto di ...

Passa il Global Compact - Patto Onu sui Migranti - con molte sedie vuote (anche senza Italia) : La conferenza internazionale delle Nazioni unite a Marrakesh, in Marocco, ha adottato il Patto sulle migrazioni di fronte ai leader di circa 150 Paesi, nonostante varie defezioni. Stilato dopo 18 mesi di colloqui, è stato approvato formalmente all'inizio della conferenza di due giorni. Il segretario generale Onu, Antonio Guterres, ha parlato di "una roadmap per evitare sofferenze e caos", descrivendo quelli che ha definito come miti ...

Migranti - conferenza Onu di Marrakech adotta il Global Compact : I partecipanti alla conferenza delle Nazioni Unite di Marrakech hanno adottato il Global Compact per le migrazioni, patto mondiale per la gestione 'sicura, ordinata e regolare' dei flussi migratori. ...

Global Compact - 164 Paesi adottano Patto Onu sui Migranti - : Il documento è stato votato per acclamazione durante il vertice di Marrakech. Tante le defezioni, dagli Usa all'Italia, che ha deciso di sottoporre l'accordo all'esame del Parlamento. Il testo parla ...

Migranti - al via summit Onu su Global Compact nonostante defezioni : Marrakech, 10 dic., askanews, - Leader politici da tutto il mondo si incontrano oggi e domani a Marrakesh per la firma del patto Onu sulle migrazioni, il Global Compact. Un accordo che è stato contestato dagli Stati Uniti, che non lo firmeranno. Stessa ...

Migranti - Global Compact : non solo l'Italia mancherà in Marocco/ Caos Belgio - 'ultimatum' Meloni a Salvini - IlSussidiario.net : Migranti, Global Compact dell'Onu: non ci saranno in Marocco l'Italia ma anche Usa, Visegrad e tanti altri, Caos in Belgio. Meloni ultimatum a Salvini

Migranti : Global Compact al traguardo - round finale a Marrakech : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Migranti - perché sei Regioni chiedono al governo di firmare il Global Compact : Sardegna, Campania, Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana e Umbria (e altri enti) promuovono un appello: " C'è un'altra Italia...

Migranti/ Quel piano di Craxi - morto nel '92 - che vale molto più del Global compact - IlSussidiario.net : Presentato 30 anni fa, prevedeva il taglio ai debiti dei Paesi più poveri. Scelta rivoluzionaria, sostenuta dai socialisti riformisti, rimasta lettera morta

Conte : Global compact non dà la stura a ingresso Migranti : Roma, 1 dic., askanews, - Giuseppe Conte conferma la sua posizione favorevole al Global compact che, spiega, non darà 'la stura all'ingresso indiscriminato di migranti' in Italia, ma assicura che si '...

Migranti - Fico contro la Lega : 'Dovremmo aderire al Global Compact' - Poi prende le distanze dal dl Sicurezza : "Assolutamente sì, ritengo che l'Italia dovrebbe aderire al Global Compact " . Lo ha affermato il presidente della Camera Roberto Fico, invitando "tutti a leggersi davvero il contenuto di questo ...