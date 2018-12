Bimbo di 6 anni muore per polmonite in ospedale | la procura apre un' indagine

Usa - Bimbo di 3 anni trova una pistola e uccide la sorellina : Ancora una tragedia delle armi negli Stati Uniti. Izzy, una bambina di 4 anni, è morta 5 giorni dopo essere stata colpita alla testa da un colpo d'arma da fuoco. A sparare il fratellino di 3 anni, che aveva trovato una pistola mentre si trovavano dalla nonna nello Stato dell'Indiana. Gli organi della bimba hanno salvato 8 bambini.Continua a leggere

Bimbo di 8 anni guadagna 2 milioni di dollari al mese su YouTube/ Video - i giocattoli su 'Ryan ToysReview' - IlSussidiario.net : Ryan ha 8 anni, ma guadagna 2 milioni di dollari al mese grazie al suo canale YouTube. Forbes stila la classifica del 2018 con le star dei social più pagate

Bimbo di 10 anni travolto e ucciso davanti all’amichetto sulle strisce pedonali : Il piccolo è stato travolto da un camion mentre attraversava le strisce pedonali in Svizzera, nei pressi di una rotatoria. Era con un amico e coetaneo che è rimasto illeso nell'incidente ma sotto shock dopo aver assistito al terribile impatto mortale. Alla guida dell'autocarro vi era un giovane conducente di 19 anni ora sotto indagine.Continua a leggere

Ospedale Infantile di Alessandria : innovativo intervento in chirurgia robotica su un Bimbo di 2 anni : Circa sei mesi fa, all' Ospedale Infantile dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria , fu ricoverato un bimbo , Paolo, meno di 2 anni, che si presentò in condizioni critiche dopo aver ingerito un ...

Bimbo di 2 anni beve soda caustica : Un Bimbo di due anni ingerisce della soda caustica , materiale chimico utilizzato nella sintesi di coloranti, detergenti e saponi, e viene salvato grazie a un intervento mai realizzato prima. L'...

Alessandria - operazione di nove ore salva Bimbo di due anni che ha ingerito soda caustica : Gli è stato asportato l'esofago, sostituito da un trapianto di un tratto di colon. Ed è tornato a mangiare in maniera normale

Alessandria - Bimbo di 2 anni beve soda caustica - operazione di nove ore gli salva la vita : Il piccolo aveva ingerito un detersivo a base di soda caustica dopo essersi imbattuto in un contenitore che credeva innocuo. salvato con un intervento all'avanguardia durato ben nove ore che ha richiesto l'alternarsi di tre equipe chirurgiche. I medici non solo hanno salvato la vita al piccolo ma gli hanno permesso di poter tornare a mangiare normalmente.Continua a leggere

Usa - catechista avrebbe abusato di un Bimbo di 3 anni nei bagni della chiesa : arrestato : Una bruttissima vicenda di presunti abusi su minori arriva questa volta dagli Stati Uniti, e precisamente dalla Carolina del Sud. L'episodio, che potrebbe anche non essere l'unico, si è verificato in una chiesa di North Charleston negli scorsi giorni, alla NewSpring Church. Qui, il 28enne Jacop Robert Lee Hazlett, questo il nome del presunto molestatore, avrebbe abusato di un bambino di soli 3 anni nei bagni della stesso edificio religioso. ...

Catechista violenta un Bimbo di tre anni nel bagno della chiesa : Sembrava essere un uomo devoto e di cui fidarsi, in realtà era un mostro che abusava di bambini piccoli . Jacop Robert Lee Hazlett, 28enne volontario alla NewSpring Church di North Charleston, nello ...

Cade con la gola su pezzo di ferro durante giochi all’asilo - Bimbo di 4 anni rischia di morire : Il piccolo ha dovuto subire un intervento chirurgico. La mamma ora accusa l'asilo: "I bambini non avrebbero mai dovuto stare nella zona in cui è successo ma loro non pensano di aver fatto qualcosa di sbagliato"Continua a leggere

Usa - catechista scoperto mentre abusa di un Bimbo di 3 anni in chiesa : Il 28enne doveva occuparsi di un gruppo di bambini dai 3 ai 5 anni nell'ambito delle sue mansioni in chiesa ma ha approfittato del momento per portare un piccolo di 3 anni nei bagni della chiesa e praticare atti sessuali su di lui. A smascherarlo alcune telecamere di sorveglianza piazzate in chiesa proprio per evitare simili casi.Continua a leggere

Bari : Bimbo di 7 anni abbandonato dai 17 compagni perché ha un disturbo del comportamento : Diciassette alunni su diciotto di una seconda elementare di Bari hanno chiesto il nulla osta per poter cambiare istituto o sezione pur di non stare in classe insieme a un bambino di sette anni con diagnosi di Adhd, disturbo del deficit dell'attenzione e dell'iperattività.Continua a leggere

Bimbo di 4 anni muore appena dimesso dall'ospedale in Inghilterra - la madre : 'Denuncio i medici - per loro bastava la tachipirina' : Il figlio Sheldon Gary è morto fra le sue braccia poche ore dopo essere stato dimesso dal Royal Hospital di Sunderland, nel nord dell'Inghilterra. E ora la donna denuncerà per negligenza l'ospedale i ...

Arrestano il papà violento con la madre - Bimbo di otto anni scrive ai carabinieri : "Supereroi" : Il piccolo ha consegnato un biglietto ai militari ringraziandoli per aver salvato dalle botte la giovane mamma: "Siete dei...