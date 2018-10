L' Etna scivola nello Ionio | Non sappiamo se ci sarà tsunami

ilgiornale

(Di venerdì 12 ottobre 2018) L'nel Mar. Secondo quanto emerge da uno studio di Science Advances, il vulcano si sta muovendo verso Sud-Est come si ci fosse un vero e proprio "motore sommerso". Lo studio è stato coordinato dal Centro tedesco Helmholtz per la ricerca oceanografica Geomar di Kiel e realizzato da Alessandro Bonforte, Francesco Guglielmino e Giuseppe Puglisi, ricercatori presso l'Osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) di Catania.Secondo l'analisi dei tre ricercatori, il movimento non è affatto minimo. Nel maggio del 2017, in soli otto giorni si è registrato un movimento di 4 centimetri. Da quanto sono riusciti a capire i ricercatori dell'Ingv, lomento non è legato alla camera magmatica, ma è come se l'stesse collassando in mare per il suo peso. Questo "motore" è stato monitorato per due anni a circa 15 chilometri dalla costa e a più ...