Terapia dell' Epatite C | domani un incontro in città

Sclerosi multipla : come impostare l’inizio della Terapia : La terza serie di raccomandazioni all’interno delle Linee Guida per l’impiego dei farmaci modificanti la malattia (DMD) nella cura di tutte le forme di Sclerosi multipla proposte dall’Accademia Americana di Neurologia (in inglese American Academy of Neurology: AAN) riguardano il modo di avviare il trattamento. Le Linee Guida sono state approvate dalla Multiple Sclerosis Association of America (Associazione Americana della Sclerosi multipla) e ...

Ecco gli effetti della Criosauna - la Terapia del freddo consigliata nell'antichità anche da Ippocrate : ... la nostra è la prima in Abruzzo, una novità come quella della Criosauna, ormai da decenni utilizzata da sportivi e ospedali di tutto il mondo. La Criosauna o terapia del freddo è una pratica ...

Cancro al seno - con un test il 70% delle donne può evitare la chemioTerapia : Finalmente una buona notizia per le donne affette da Cancro al seno. Molte pazienti, infatti, che si trovano nella fase precoce della malattia potrebbero evitare la chemioterapia grazie a un test genomico in grado di prevedere il rischio di recidive e individuare, quindi, quali pazienti potrebbero trarre effettivamente beneficio dalla chemio. A dimostrarlo è stato uno studio americano, chiamato Tailorx e appena presentato durante il congresso ...

Tumore del polmone - aumentano i pazienti che beneficiano dell’immunoTerapia : Sempre più pazienti colpiti da Tumore del polmone in stadio avanzato potranno beneficiare dell’immunoterapia in prima linea, grazie agli ottimi risultati ottenuti con pembrolizumab sia in monoterapia che in combinazione con la chemioterapia, in entrambe le istologie (squamosa e non squamosa). È quanto dimostrano gli studi di fase III con pembrolizumab, KEYNOTE-042 e KEYNOTE-407, presentati al 54° Congresso dell’American Society of Clinical ...

Tumore del polmone : aumentano i pazienti che beneficiano dell’immunoTerapia : Sempre più pazienti colpiti da Tumore del polmone in stadio avanzato potranno beneficiare dell’immunoterapia in prima linea, grazie agli ottimi risultati ottenuti con pembrolizumab sia in monoterapia che in combinazione con la chemioterapia, in entrambe le istologie (squamosa e non squamosa). È quanto dimostrano gli studi di fase III con pembrolizumab, KEYNOTE-042 e KEYNOTE-407, presentati al 54° Congresso dell’American Society of Clinical ...

Guarire con le scale musicali : la lezione della musicoTerapia orientale : Il Nada Yoga, la scienza e l'antica arte indiana del suono, è una pratica millenaria che utilizza la vibrazione per orientare e dirigere l'energia vitale presente nell'uomo e migliorare il suo ...

Tumore del fegato : solo il 10% delle diagnosi è in fase iniziale - nuova Terapia mirata migliora la sopravvivenza : solo il 10% dei casi di Tumore del fegato è diagnosticato in fase iniziale quando l’intervento chirurgico può essere risolutivo. In Italia vivono circa 27.745 cittadini dopo la diagnosi di questa neoplasia, che rappresentano l’1% del totale dei pazienti oncologici. Si tratta di un Tumore con percentuali di guarigione ancora basse, infatti solo il 20% è vivo a cinque anni dalla diagnosi. Oggi per i pazienti con malattia avanzata già trattati si ...

Sanità - Fimmg : “Nel 90% dei casi di dolore prima della Terapia dal medico di famiglia” : Nel 90% dei casi di dolore la prima terapia viene consigliata dal medico di famiglia. Oltre 9 camici bianchi su 10 riferiscono, infatti, di prescrivere ‘sempre o spesso’ una terapia nel corso di una prima visita di un paziente con dolore. E’ quanto emerge da un questionario realizzato dal Centro studi della Fimmg, per il secondo anno consecutivo, in occasione della Giornata del Sollievo, in calendario domani, su un campione di ...

Elena Santarelli - il tumore del figlio Giacomo e la chemioTerapia : “È la prova più difficile della mia vita” : Elena Santarelli racconta per la prima volta in tv la malattia del figlio Giacomo, che sta affrontando la chemioterapia, dopo che gli è stato diagnosticato un tumore. Il bambino, nato dal matrimonio della showgirl con Bernardo Corradi, attualmente è in cura presso l’Ospedale Bambin Gesù di Roma, dove i medici stanno facendo di tutto per aiutarlo a vincere la battaglia contro il male. La strada da percorrere è ancora lunga, ma Elena ...

Le nuove frontiere della #motoTerapia con Vanni Oddera #disabilità : A fare del bene non c’è mai limite ed è questa la via intrapresa attraverso la Mototerapia, dove Moto.it è media partner digitale esclusivo: si tratta di un progetto che il pilota di Freestyle Motocross Vanni Oddera porta avanti da quasi dieci anni, nato per condividere la passione e l’adrenalina che dà la moto con chi ha disabilità, soprattutto bambini e ragazzi. Basta guardare queste foto per capirne le sue ...

Dalla prima Terapia medica alla riabilitazione in acqua : approcci innovativi per il trattamento dell’atrofia muscolare spinale : “Farmaco, fisio e idroterapia: l’innovazione e la vita quotidiana”: nel titolo del convegno regionale della onlus Famiglie Sma – che si terrà a Catania da venerdì 1 e sabato 2 giugno 2018 – si legge il futuro prossimo dell’atrofia muscolare spinale (chiamata “Sma” dall’acronimo inglese Spinal Muscolar Atrophy), la malattia genetica rara che colpisce cellule nervose del midollo spinale limitando o impedendo movimenti quali gattonare, camminare, ...

Diabete : buon rapporto costo/efficacia della Terapia con microinfusore integrato con sensore di glicemia : Pubblicati sulla rivista Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases i risultati di un importante studio sul rapporto costo/efficacia della terapia per il Diabete di tipo 1 con microinfusore SAP (Sensor Augmented Pump therapy) in Italia. Lo scopo della ricerca, condotta da CORESEARCH di Pescara in collaborazione con Medtronic e l’HEVA HEOR di Lione in Francia, è stato valutare i benefici del microinfusore integrato con sensore continuo di ...

Domenica si celebrerà la "giornata nazionale della ClownTerapia" : La manifestazione si terrà al parco Terramaini dalle 9 e trenta fino alle venti, con giochi spettacoli e intrattenimento. I clown accoglieranno il pubblico nei loro stand colorati offrendo giochi, informazioni e l'imperdibile naso rosso! Chi vorrà potrà cimentarsi negli stand "Palloncini, ...

Domenica si celebrerà la "giornata nazionale della ClownTerapia" : La manifestazione si terrà al parco Terramaini dalle 9 e trenta fino alle venti, con giochi spettacoli e intrattenimento. I clown accoglieranno il pubblico nei loro stand colorati offrendo giochi, informazioni e l'imperdibile naso rosso! Chi vorrà potrà cimentarsi negli stand 'Palloncini, ...