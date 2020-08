Sei alla ricerca di personale? Ecco cosa succede… (Di giovedì 30 agosto 2012) Io sono nota per essere una persona con un’enorme pazienza…. Ok, non è assolutamente vero, diciamo che il mio livello di tolleranza rispetto agli esseri umani di solito è pari a zero. Ho appena cominciato un nuovo lavoro e, come mi capita ormai da due anni a questa parte, nonostante il mio compito sia uno ( e ben preciso) mi ritrovo nella condizione di dover essere parte integrante dello start up dell’azienda e, quindi, anche della selezione del personale. alla luce di quello che vi ho detto prima, ovvero che la mia tolleranza è pari a zero, vi racconto quindi dell’ultima settimana di colloqui di lavoro. alla fine della storia sfido chiunque, compreso uno che fa meditazione da almeno 15 anni, a non perdere la pazienza. Tutto comincia quando decido di riassumere la mia vecchia ... Leggi su veladoiolacina

lucatelese : Io credo che esista una senso del decoro superiore alla norma della legge. Se sei un libero professionista da 100mi… - LaStampa : Hanno compiuto almeno tre rapine ad Alassio, ma ci sarebbero altri colpi da attribuire alla gang dei sette balordi… - L_Moretti_Foto : RT @illupoadigiuno: Venezia è sempre Venezia. Già appena fuori dalla stazione, quando attraversi il Ponte degli Scalzi, il Canal Grande ti… - Marco11815859 : @nzingaretti Fanculo alla vergogna sei vuoi fare un accusa parla chiaro - MauroPelizzoni2 : @giovannaconfal4 Certamente e neppure alla maggior parte dei 5S. Ma preferiresti che una persona che vota altro ti… -

Ultime Notizie dalla rete : Sei alla Monza, sei piani di case e negozi al posto dell’ex Mutua IL GIORNO Sarri esonerato dalla Juve: la mancata intesa con Ronaldo e la distanza del club lo hanno lasciato solo

Ci sono stati due momenti fondamentali nella cattiva storia di Sarri alla Juve. L’infortunio di Chiellini e il rapporto con Ronaldo. Chiellini ha eliminato la sicurezza della difesa lasciando un lungo ...

Che fine ha fatto l'idrossiclorochina contro Covid-19?

Entusiasmo, cautela e infine diffuso scetticismo, se non addirittura resa. Quella dell’idrossiclorochina è stata quella che a oggi potremmo definire una parabola discendente. Agli inizi della pandemia ...

Ci sono stati due momenti fondamentali nella cattiva storia di Sarri alla Juve. L’infortunio di Chiellini e il rapporto con Ronaldo. Chiellini ha eliminato la sicurezza della difesa lasciando un lungo ...Entusiasmo, cautela e infine diffuso scetticismo, se non addirittura resa. Quella dell’idrossiclorochina è stata quella che a oggi potremmo definire una parabola discendente. Agli inizi della pandemia ...