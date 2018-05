Dieta | la chiave è la glicemia | ecco come il corpo reagisce in modo diverso a ogni

meteoweb.eu

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Eran Segal ed Eran Elinav sono due ricercatori dell’Istituto Weizmann in Israele che, con il loro lavoro, hanno rivoluzionato ciò che si sa sul cibo e sulla corretta alimentazione. I loro studi dimostrano che gli individui reagiscono in maniera differente agli stessi alimenti, così ciò che può risultare salutare per qualcuno, può essere dannoso per qualcun altro. Secondo i due scienziati è importante monitorare gli effetti degli alimenti sul nostro organismo attraverso la misurazione dei livelli di zuccheri nel sangue, sia per praticare unasana, sia per prevenire malattie non trasmissibili quali diabete e obesità. “Il principio fondamentale su cui si basa lasu misura – dichiara Eran **Elinav**, ricercatore e autore del libro ‘Lasu misura’ – è che siamo tutti diversi e che quindi non esista unache vada bene per tutti. ...