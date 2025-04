Lapresse.it - Ucraina: Cnn, mediatore russo Dmitriev a Washington in settimana

Torino, 2 apr. (LaPresse) – IlKirilldovrebbe visitarequestaper incontrare l’inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, per colloqui volti a rafforzare le relazioni tra i due paesi mentre cercano di porre fine alla guerra in. Lo riferisce la Cnn, citando fonti. La sua visita segnerà la prima volta che un alto funzionariosi reca aper colloqui da quando la Russia ha invaso l’nel 2022.è un consigliere stretto di Putin e a febbraio ha viaggiato con alti funzionari russi a Riad, in Arabia Saudita, per iniziare a discutere un accordo per la fine della guerra in