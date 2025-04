Salernotoday.it - In Campania speranza di vita più bassa d'Italia, Vietri (FdI): "Anche l'Istat boccia De Luca"

"Nuovi dati negativi per lagovernata da Dee dal Pd. La nostra regione, infatti, si colloca all'ultimo posto per ladipiu'd'sia tra gli uomini (79,7) sia tra le donne (83,8). Non solo. Ma nella graduatoria nazionale che fa segnare il minimo storico.