Domenica in un villaggio del 1339. Streghe, falconieri e guerrieri. Parco Crivelli torna al Medioevo

Dopo il grande successo della presentazione del fumetto/graphic novel ”Para Bellum”, dedicato alla celebre battaglia di Parabiago del, la città si prepara a vivere un’altra straordinaria celebrazione del suo passato medievale. Nella sede della Pro Loco, la presidente Donatella Pozzati ha ufficialmente presentato la quarta edizione della Rievocazione storica ”A.D.: Una giornata medievale a Parabiago”, un evento che ormai è diventato una tradizione attesissima e che trasporterà i visitatori in un’epoca di cavalieri, duelli e antichi mestieri. L’appuntamento è6 aprile al, che per l’occasione si trasformerà in un autenticomedievale. Dalle 10 del mattino fino alle 18, Parabiago si animerà con un caleidoscopio di suoni, colori e atmosfere d’altri tempi.