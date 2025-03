Quotidiano.net - Elezioni regionali in Veneto: Salvini propone spostamento al 2026 per rispetto a Zaia

Spostare lealla primavera? Secondo me ha senso. In primo luogo, qui in, perchè Lucaè stato uno dei protagonisti che prima, e più di altri, ha creduto in questo evento. Permettergli di inaugurare a Milano e poi chiudere a Verona le Olimpiadi sarebbe secondo meso del suo grande lavoro. Non è che sei mesi in più, sei mesi in meno cambiano la vita". Lo ha detto il vice premier Matteo, circa l'ipotesi di uno, al, dellein, cosa non esclusa oggi, a Venezia, neppure dal ministro degli interni, Matteo Piantedosi., a Valle di Cadore in visita ad alcuni dei cantieri delle Olimpiadi, ha aggiunto: "io non sono 'il governo', solo solo il vice presidente del Consiglio. Ma fosse stato per me, lo sapete, non ci sarebbe stato un limite di mandati nè per i sindaci, nè per i governatori.