Inter un mercato da protagonista! Due le cessioni in programma – TS

L’guarda conesse al prossimoestivo. Simone Inzaghi, presto con il rinnovo di contratto in tasca, potrà esserenella sessione di luglio. Questo quanto raccolto da Tuttosport.– Simone Inzaghi, al termine di questa stagione, si appresta a vivere una bella estate, sempre alla guida dell’. Come scritto da Tuttosport, il tecnico dell’rinnoverà a stagione ultimata per poi iniziare la nuova annata con il nuovo contratto in tasca. Quest’anno però, sarà tutto un po’ diverso, con l’che potrà essere “” nella campagna rafforzamento. Nel primo anno a Milano, vide l’addio di Hakimi e Lukaku, mentre il secondo anno si ritrovò con unlow-cost. La scorsa estate invece, che ha visto il passaggio di Suning a Oaktree è stata comunque al risparmio, con soli quattro innesti.