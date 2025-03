Biccy.it - Barbie Breakout di Drag Race Germany ricorda Tim Kruger: “Avevo paura ti suicidassi”

Leggi su Biccy.it

“Mio tesoro, mio Marcellilein, mio amato fratellino“. Con queste parole,apre la sua toccante lettera dedicata a Tim, scomparso prematuramente agli inizi di marzo.“Sono passati quattro giorni senza di te, e tutto continua a sembrare surreale. Venerdì, quando l’ho saputo, non riuscivo a smettere di tremare e avrei solo voluto scappare. Eppure, ho cercato di mantenere il controllo e avvisare chi doveva saperlo. Mi conosci, sai come sono fatto. Ogni volta che pronunciavo quelle parole, mi veniva la nausea. Non provavo quasi emozioni, solo shock e la sensazione travolgente che bastasse svegliarmi da questo incubo per trovarti di nuovo qui, come sempre.partecipato a una lotteria per vincere una casa efatto un patto con l’universo – o con chiunque lassù – dicendo: “Non voglio vincere niente, voglio solo riavere Marcel”.