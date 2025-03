Ilfattoquotidiano.it - Brunori Sas in concerto, una carezza contro l’emergenza sociale: “Il mondo è peggiorato e l’artista deve decidere cosa fare. Io più televotato di Tony Effe a Sanremo? È stato uno smacco per i miei nipoti”

Puntuale come un orologio svizzero, anzi qualche minuto prima delle 21 previste,Sas sale sul palco per la prima data del suo tour nei palazzetti, a Vigevano, da solo con la chitarra e intona il primo brano della scaletta del suo tour nei palazzetti “Il pugile”. E non a caso, uno dei primissimi pezzi che ha scritto e ad evidenziare le sue origini “quando ho iniziato la mia gavetta accadeva proprio questo, luci accese e lì sul palco da solo”.IldiSas ti riconnette alla musica suonata, alla bellezza delle parole, all’essenzialità del palco e ad una band che trasuda complicità da tutti i pori. E poi c’è luiSas, terzo classificato all’ultimo Festival dicon “L’albero delle noci” e outsider del podio dietro Lucio Corsi e Olly, il vincitore. In tutto 23 brani per un’ora e cinquanta di(una durata ‘umana’ e ormai rarità), in cui il cantautore calabrese mostra la sua anima di cantautore suonando la chitarra e il pianoforte, ma anche quella hard rock heavy metal delle sue origini.