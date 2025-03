Monzatoday.it - “Non ti faccio più giocare”, nella rete dell'ex allenatore a processo per abusi è finita anche una 13enne della Brianza: chat con ricatti e foto intime

Leggi su Monzatoday.it

Vessata, ricattata e minacciata di non poter più praticare lo sport che amava dal suo. Soltanto perché non voleva più cedere alle sue lusinghe e ai suoisessuali. Una giovane di Cogliate, che oggi è maggiorenne, potrà sperare di avere giustizia dopo anni. Sta per iniziare.