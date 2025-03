Cityrumors.it - Elezioni Amministrative e Referendum: ecco quando si decidono le Sorti del Paese

tra proteste e preparativi: il Consiglio dei Ministri fissa le date, ma ichiedono ascolto.Il 25 e 26 maggio si avvicina, segnando un momento cruciale per la democrazia italiana: lesi terranno in concomitanza con cinque, in quello che è stato definito un vero e proprio “Election Day”. Tuttavia, la scelta di tenere il voto in una data estiva, con le scuole chiuse, ha sollevato un’ondata di malcontento tra i sostenitori dei. Al termine della riunione del governo, un flash mob si è svolto davanti a Palazzo Chigi, dove i referendari hanno espresso le loro preoccupazioni, chiedendo maggiore attenzione e considerazione per le loro istanze.cosa succederà in Italia Cityrumors.it foto AnsaIn questo contesto di fermento politico e sociale, l’attenzione si concentra ora sulle modalità di voto e sulla risposta degli elettori.