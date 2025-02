Dayitalianews.com - Dramma nel napoletano, a fuoco un appartamento dove vivono due sorelle. Solo una si salva

Un devastante incendio è scoppiato oggi, 28 febbraio, in una Giugliano in provincia di Napoli, in via Rione De Gasperi, causando la morte di una donna di 64 anni.L’incendio nell’Secondo una prima ricostruzione l’incendio sarebbe scoppiato verso le 16:00 nell’si trovavano due. Una è riuscita a mettersi in salvo ma l’altra sorella, una 64enne disabile, purtroppo non ha trovato una via di fuga ed è morta.I vicini, allarmati dalla presenza di fumo e fiamme che provenivano dall’abitazione, hanno cercato di prestare soccorso alle due, mauna si èta. La superstite, comprensibilmente sotto choc, è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano per accertamenti.Non sono ancora chiare le cause dell’incendio e sul posto sono intervenuti i vigili del, la polizia di Stato, la polizia locale e i soccorritori dell’1-1-8.