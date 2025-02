Lanazione.it - Firenze, Caveman di Maurizio Colombi in scena al Verdi

Leggi su Lanazione.it

, 19 febbraio 2025 - Proseguono inarrestabili le repliche del monologoL’uomo delle caverne, che sabato 22 febbraio sarà dial teatro. Questo spettacolo dedicato al rapporto uomo-donna più famoso al mondo confermacome un attore comico irresistibile, supportato sul palco dalla sua affezionata band. Un successo senza precedenti Sette stagioni di repliche, tutte sold-out, per il monologo dedicato al rapporto uomo-donna più famoso al mondo, frutto di tre anni di studi di antropologia e portato per la prima volta sul palco a New York nel 1995. Sul palcoscenico ancora, che oltre ad essere un affermato regista – quest’anno alfirma due musical di successo, Peter Pan con le musiche di edoardo Bennato e Sapore di mare tratto dal film cult dei Fratelli Vanzina – si conferma un attore comico irresistibile supportato sul palco dalla sua affezionata band.