Truffa e tentata estorsione, ex consigliere comunale condannato a 3 anni

Perugia, 18 febbraio 2025 – Era accusato di essersi fatto consegnare 25mila euro con un pretesto e non averglieli restituiti, arrivando a tentare di estorcerle altri soldi fingendo un ricatto da parte di ignoti che avrebbero reso noto la sua presunta infedeltà coniugale se non avesse pagato. Vittima della presuntae del tentativo diuna dipendente della Regione, che nel frattempo, mentre il processo prendeva il via, è deceduta. Ad “orchestrare il tutto”, secondo l’accusa, un exdi Fratelli d’Italia, Michelangelo Felicioni, che ieri è statoa tredi reclusione, come aveva richiesto il pubblico ministero Gemma Miliani durante la sua discussione. Secondo l’accusa, l’exavrebbe fatto credere alla presunta vittime di “essere gravato da pesanti difficoltà economiche alla luce dell’entità esigua dello stipendio percepito rispetto alle spese mensili” e di essere stato minacciato “da rumeni che reclamavano la restituzione di ingenti somme di denaro a causa di un affare andato a monte”.