Bruxelles | pronti a reagire ai dazi di Trump l’Iva non è una barriera Commissario Ue vola a Washington

La Commissione europea non abbassa la guardia. Di fronte alla minaccia dei nuovicommerciali annunciati dall’amministrazionesi dice pronta a. “Ci stiamo preparando da più di un anno. Ma, al momento, non sappiamo esattamente in cosa consisteranno questi”, ha dichiarato Olof Gill, portavoce della Commissione per il commercio internazionale.L’attenzione è puntata soprattutto sui cosiddetti “reciproci” ventilati da, che potrebbero colpireapplicata nei paesi Ue. Un’ipotesi che, però, appare controversa:, infatti, non è una tassa mirata contro le importazioni statunitensi, ma si applica a tutti i beni di consumo venduti nell’Unione, a prescindere dalla loro provenienza.Domani ileuropeo Maroš Šef?ovi? volerà aper un faccia a faccia con la controparte americana.