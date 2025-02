Thesocialpost.it - Bimba sbranata dal pitbull, la clamorosa scoperta: nessuna traccia di dna sull’animale

Sorgono interrogativi sulla tragedia che ha colpito la famiglia di Giulia, una bambina di nove mesi trovata dal padre in una pozza di sangue nel letto di casa ad Acerra. Il genitore, attualmente indagato per omicidio colposo, ha inizialmente attribuito le ferite mortali della piccola a un cane randagio, ma in seguito ha cambiato versione, indicando il loro, Tyson, come responsabile. Tuttavia, gli esami condotti sul cane, che pesa 25 kg e vive con la famiglia da otto anni, non hanno trovato tracce di DNA della vittima nella sua bocca. Al contrario, sul pelo di Laika, l’altro cane di casa, un meticcio arrivato un anno fa, sono state rinvenute tracce di sangue, che potrebbero indicare un contatto con il corpo di Giulia.Il padre, risultato positivo all’hashish, secondo il Corriere della Sera, ha avuto esito negativo nei test per altre sostanze.