Biasin | Inter nessun segnale preoccupante! Ma c’è un problema

Fabrizio, noto giornalista sportivo eista, a Mediaset ha parlato della sconfitta dell’all’Allianz Stadium.– Dopo aver messo da parte la sconfitta contro la Juventus, Fabrizioha avuto modo di esprimersi negli studi di Pressing. Tra i vari argomenti trattati, ha affrontato anche la performance deludente dell’. Queste le sue dichiarazioni: «Non penso che ci siano segnali preoccupanti, l’ha uncon gli scontri diretti. Gioca sempre bene, come si è visto nell’ottimo primo tempo di oggi, ma poi qualcosa succede che fa perdere l’equilibrio. Resta di gran lunga la squadra più forte, ma i giocatori devono ricordarsi che è il gruppo che ha vinto lo scorso anno a renderli così forti. Se non riesci a chiudere la partita nei primi sessanta minuti, poi una squadra con giocatori più anziani fa fatica a mantenere quel ritmo per tutti i 90 minuti.