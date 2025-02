Sport.quotidiano.net - Serie D. Sangio, un solo risultato utile : "Serve una prestazione perfetta»

Obiettivo tre punti. Senza stare troppo a ragionare, lavannese dopo il passo falso di Seravezza contro la Fezzanese è chiamata a ottenere l’intera posta in palio contro il San Donato Tavarnelle, che arriverà al Fedini con 5 punti in meno in classifica rispetto ai ragazzi di Bonura ma con il chiaro obiettivo di fronteggiare a viso aperto Nannini e compagni. È una squadra particolare quella allenata dall’ex condor Bonuccelli, che vanta il peggior attacco del girone con appena 13 marcature in 23 giornate ma di contro ha la seconda migliore difesa del raggruppamento, appena 18 goal al passivo contro i 16 incassati da Siena. Bonura non sottovaluta l’avversario e già sa che per avere la meglio sui giallo blu servirà unasenza grosse sbavature: "Non ci sono gare facili o difficili nell’arco di un campionato, quella con il San Donato rappresenta un incontro dal quale bisogna uscire con l’intera posta, nonper rifarsi del mezzo passo falso di domenica ma per mettere punti importanti alla nostra graduatoria in un classico scontro diretto.