La moda sanremese riparta da Lucio Corsi

Partiamo dalle notizie positive: il Festival di Sanremo è finito ene è stato l'indubbio vincitore morale. Quello che per molti è un appuntamento da trascorrere sul divano in compagnia di amici sperando che uno degli artisti in gara faccia qualcosa di buffo per “fargli guadagnare punti”, per il sottoscritto e per molti dei miei colleghi è diventato una maratona interminabile da seguire con il computer sulle gambe e i polpastrelli pronti a digitare. Una montagna russa di look più o meno belli che si riassume in una sola frase: chi veste chi e con cosa. Se oggi mi sembra impossibile immaginare un Festival di Sanremo senza lasul palco (ma come ci si vestiva nell’edizione condotta da Antonella Clerici?), è ancora più difficile capire quando il festival è diventato un circuito parallelo alla Milano Fashion Week, in cui gli artisti cercano di salire sul palco con il look migliore della serata.