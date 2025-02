Liberoquotidiano.it - La Dea non va oltre il pareggio, 0 a 0 in casa contro il Cagliari: brutto stop per Gasp

Leggi su Liberoquotidiano.it

Finisce 0-0 il match tra Atalanta e. Nessun gol e poche occasioni nella sfida del Gewiss Stadium, i bergamaschi hanno sprecato una buona occasione per poter mettere pressione a Napoli e Inter. I nerazzurri ora torneranno in campo martedi' sera nel ritorno dei playoffil Club Bruges. Buon punto per i rossoblu' che salgono a quota 25, nel prossimo turno ci sara' la sfidala Juventus. Pochi spazi e ancor meno occasioni. L'Atalanta, con sette cambi rispetto alla trasferta in Belgio, non e' riuscita a scardinare la difesa di unben messo in campo: nel primo tempo i bergamaschi hanno faticato a creare occasioni, soltanto Samardzic, con un mancino innocuo, ha impensierito Caprile. I nerazzurri ci hanno provato con un paio d'iniziative, tutte dalla distanza, senza mai inquadrare la porta.