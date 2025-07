Buono Newcleo al via progetto reattore Francia fine nel 2031

"Stiamo avanzando su ogni fronte. Abbiamo un progetto di un reattore nucleare in Francia, abbiamo scelto il sito, abbiamo cominciato il dibattito pubblico sul progetto. Nel frattempo stiamo prendendo la licenza, speriamo di poter cominciare la costruzione nel 2027 e terminare il reattore nel 2031. Questo timing rimane". Lo ha detto Stefano Buono, amministratore delegato di Newcleo, al Sustainable Future Energy Summit di Class Agorà . "Le cose vanno bene anche perché in Italia abbiamo uno splendido centro a Brasimone dove stiamo costruendo 15 sistemi che aiuteranno a qualificare componenti, strumenti, materiali e tutto quello di cui avrà necessità il reattore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Buono (Newcleo), al via progetto reattore Francia, fine nel 2031

