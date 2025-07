il maxi riarmo della francia per competere in un mondo senza regole

In un “ mondo senza regole” in cui è “la legge del più forte che vince”, Emmanuel Macron ricorda che a suo avviso “la nostra libertà non è mai stata così minacciata” dal 1945 a oggi. In occasione della festa nazionale francese, caduta il 14 luglio, parlando ai vertici militari transalpini il presidente ha annunciato la pubblicazione della nuova edizione della Revue nationale stratégique, la linea guida operativa per forze armate e apparati securitari, annunciando un massiccio piano di investimenti militari e rinnovate ambizioni di leadership comunitaria. La corsa della Francia sulla spesa militare. 🔗 Leggi su It.insideover.com

