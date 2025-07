La missione della premier Meloni sui dazi statunitensi? Paolo Mieli, ospite di Quarta Repubblica su Reta 4, non ha dubbi. ” La Meloni in questo momento ha un solo compito: portare in dote il miglior rapporto che ha con Trump per far ottenere all’Europa nel suo insieme, i migliori risultati”. “E lo sta facendo secondo te?”, chiede Nicola Porro. “Sì certo”, risponde l’editorialista del Corriere della Sera facendo sobbalzare le opposizioni. Poche parole – sì, certo – del decano del giornalismo italiano per sbugiardare il racconto delle sinistra che da giorni accusano Palazzo Chigi di sudditanza alla Casa Bianca e di tradimento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Mieli alle sinistre: “Meloni deve portare in dote all’Europa i migliori risultati. E lo sta facendo” (video)