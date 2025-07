slittino cancellata la tappa di konigssee della coppa del mondo si cerca una nuova sede

Il Land di Berchtesgaden ha annunciato che la riapertura della pista di ghiaccio artificiale di Königssee sarĂ posticipata a causa di un danno imprevisto al sistema di refrigerazione. Di conseguenza, la settima tappa della Coppa del Mondo di slittino della stagione olimpica, originariamente prevista dal 23 al 25 gennaio 2026, dovrĂ quindi essere spostata. Una brutta notizia che arriva nel cuore dell’estate, a diversi mesi dal via della stagione ma che, come detto, appariva inevitabile. La FIL sta attualmente lavorando per valutare sedi alternative idonee per la settima tappa della stagione. Cos’è successo a Konigssee? Dopo la violenta tempesta del luglio 2021, che aveva causato danni significativi alla storica pista di ghiaccio artificiale, sono in corso i lavori di ricostruzione della struttura. 🔗 Leggi su Oasport.it

